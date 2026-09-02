Il procuratore generale del New Jersey e le autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo hanno presentato una petizione per un writ of certiorari alla Corte Suprema degli Stati Uniti in merito all’offerta da parte di Kalshi di contratti su eventi sportivi ai residenti.

Il procuratore generale del New Jersey e il direttore ad interim della Division of Gaming Enforcement dello Stato hanno ufficialmente chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di esaminare un caso volto a chiarire se la giurisdizione sulle società di mercato predittivo spetti alle autorità statali o alle agenzie federali.

Mercoledì, il procuratore generale Jennifer Davenport e la direttrice ad interim della Division of Gaming Enforcement Mary Jo Flaherty hanno presentato alla Corte Suprema degli Stati Uniti una petizione per un writ of certiorari in merito all'azione del New Jersey contro la piattaforma di mercato predittivo Kalshi riguardo ai contratti sugli eventi sportivi. I funzionari hanno citato cause civili intentate dalle autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo in «almeno 20 Stati», chiedendo alla massima corte degli Stati Uniti di decidere se le società di mercato predittivo possano operare nel rispetto dei requisiti della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) violando al contempo le leggi statali.

«Società come Kalshi affermano di offrire scommesse sportive legali in tutti i 50 Stati, ma si rifiutano di rispettare le leggi sul gioco d'azzardo di qualsiasi Stato», ha dichiarato Davenport. «Queste società non hanno il diritto di offrire le loro scommesse sportive senza rispettare la legge statale, motivo per cui decine di Stati di diverso orientamento ideologico si sono opposti a loro [...] Chiediamo alla Corte Suprema di risolvere la questione e riconoscere che il Congresso non ha reso tacitamente il settore delle scommesse sportive immune dalla legge statale.»

Fonte: Procuratore generale del New Jersey

Citando l'azione del New Jersey contro Kalshi, la petizione ha sottoposto alla Corte Suprema la questione «se il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del 2010 abbia precluso agli Stati la possibilità di regolamentare le scommesse sportive che si svolgono nelle loro giurisdizioni, qualora tali scommesse siano offerte su mercati registrati presso la [CFTC]». Cointelegraph ha contattato la CFTC per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Correlato: Kalshi emette il primo ban a vita per un politico repubblicano a causa di scommesse basate su informazioni privilegiate

La petizione contesta un'opinione dell'aprile scorso della Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Terzo Circuito, nella quale i giudici si sono pronunciati con un voto di 2-1 contro le autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo del New Jersey, ritenendo che l'argomentazione di Kalshi secondo cui la società aveva una «ragionevole possibilità di successo» nel sostenere che il Commodity Exchange Act della CFTC prevalesse sulla legge statale. Contesta nello specifico l'affermazione della CFTC secondo cui le scommesse sportive sulle piattaforme di mercato predittivo costituiscono «swap» rientranti nella competenza dell'agenzia e sostiene che «il diritto federale non prevale comunque sulle leggi statali in materia di scommesse sportive».

Quali potrebbero essere le conseguenze per Kalshi e per gli altri mercati predittivi?

«Poiché la legge federale vieta la negoziazione di swap al di fuori dei mercati registrati presso la CFTC, una vittoria di Kalshi significherebbe che tutte le scommesse sportive al di fuori di tali mercati registrati presso la CFTC diventerebbero apparentemente illegali, anche se la legge statale le consente», si legge nell'annuncio del procuratore generale del New Jersey sulla petizione.

Dani Lever, portavoce di Kalshi, ha dichiarato a Cointelegraph che la società non era d'accordo con la decisione del New Jersey di ricorrere alla Corte Suprema, affermando che non poteva essere «regolamentata da 50 autorità di regolamentazione diverse».

«Restiamo fiduciosi nelle decisioni dei tribunali di grado inferiore e nulla di quanto depositato oggi dal New Jersey cambia la nostra posizione», ha dichiarato Lever.

Contratto per eventi sulla possibilità che la Corte Suprema degli Stati Uniti esamini un caso sui mercati predittivi. Fonte: Polymarket

Non è chiaro se i giudici della Corte Suprema prenderanno in esame la questione dei mercati predittivi. Molti esperti hanno ipotizzato che i giudici potrebbero pronunciarsi su un caso approdato alla corte d'appello in Nevada. Che la corte scelga il caso di Kalshi in Nevada, quello del New Jersey o un'azione di enforcement contro un'altra società in futuro, qualsiasi potenziale decisione potrebbe stabilire quali autorità possono regolamentare i mercati predittivi.

Rivista: Chi è legalmente responsabile quando un agente di IA va fuori controllo?