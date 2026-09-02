Fonte: Procuratore generale del New Jersey
Citando l'azione del New Jersey contro Kalshi, la petizione ha sottoposto alla Corte Suprema la questione «se il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del 2010 abbia precluso agli Stati la possibilità di regolamentare le scommesse sportive che si svolgono nelle loro giurisdizioni, qualora tali scommesse siano offerte su mercati registrati presso la [CFTC]». Cointelegraph ha contattato la CFTC per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.
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La petizione contesta un'opinione dell'aprile scorso della Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Terzo Circuito, nella quale i giudici si sono pronunciati con un voto di 2-1 contro le autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo del New Jersey, ritenendo che l'argomentazione di Kalshi secondo cui la società aveva una «ragionevole possibilità di successo» nel sostenere che il Commodity Exchange Act della CFTC prevalesse sulla legge statale. Contesta nello specifico l'affermazione della CFTC secondo cui le scommesse sportive sulle piattaforme di mercato predittivo costituiscono «swap» rientranti nella competenza dell'agenzia e sostiene che «il diritto federale non prevale comunque sulle leggi statali in materia di scommesse sportive».
«Poiché la legge federale vieta la negoziazione di swap al di fuori dei mercati registrati presso la CFTC, una vittoria di Kalshi significherebbe che tutte le scommesse sportive al di fuori di tali mercati registrati presso la CFTC diventerebbero apparentemente illegali, anche se la legge statale le consente», si legge nell'annuncio del procuratore generale del New Jersey sulla petizione.
Dani Lever, portavoce di Kalshi, ha dichiarato a Cointelegraph che la società non era d'accordo con la decisione del New Jersey di ricorrere alla Corte Suprema, affermando che non poteva essere «regolamentata da 50 autorità di regolamentazione diverse».
«Restiamo fiduciosi nelle decisioni dei tribunali di grado inferiore e nulla di quanto depositato oggi dal New Jersey cambia la nostra posizione», ha dichiarato Lever.
Contratto per eventi sulla possibilità che la Corte Suprema degli Stati Uniti esamini un caso sui mercati predittivi. Fonte: Polymarket
Non è chiaro se i giudici della Corte Suprema prenderanno in esame la questione dei mercati predittivi. Molti esperti hanno ipotizzato che i giudici potrebbero pronunciarsi su un caso approdato alla corte d'appello in Nevada. Che la corte scelga il caso di Kalshi in Nevada, quello del New Jersey o un'azione di enforcement contro un'altra società in futuro, qualsiasi potenziale decisione potrebbe stabilire quali autorità possono regolamentare i mercati predittivi.
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