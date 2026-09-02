Funzionari statunitensi collaborano con CrowdStrike per contrastare il malware responsabile del furto di criptovalute

Le autorità federali e i partner del settore privato hanno partecipato a un’operazione volta a interrompere l’attività di un malware che negli ultimi otto anni ha reindirizzato circa 150.000 dollari in criptovalute.

Le autorità federali statunitensi, in collaborazione con la società di tecnologia per la cybersicurezza CrowdStrike, hanno annunciato un’azione contro le entità responsabili di un malware che ha consentito il furto di 150.000 dollari in criptovalute.

In un avviso di martedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato di aver interrotto l’attività della botnet Sality e del malware in un’operazione internazionale condotta con le autorità bulgare, ungheresi e rumene, nonché con i partner del settore privato CrowdStrike e la Shadowserver Foundation. I funzionari statunitensi hanno dichiarato che Sality era responsabile dell’installazione di malware sui dispositivi compromessi dal 2003, causando furti di criptovalute e attacchi informatici.

CrowdStrike ha riferito che, negli otto anni precedenti, le entità responsabili di Sality hanno usato EggJagger, uno “strumento di clipjacking che monitora gli indirizzi dei wallet di criptovalute presenti negli appunti e li sostituisce silenziosamente con indirizzi controllati dall’operatore”, per rubare almeno 12,1 milioni di rubli, ovvero circa 150.000 dollari, in criptovalute. Secondo la società, il valore degli asset digitali “mai spesi” ha raggiunto il picco di circa 1,5 milioni di dollari nel gennaio 2025.

“Quando una vittima copia un indirizzo Bitcoin o Ethereum per effettuare un pagamento, i fondi vengono reindirizzati”, ha dichiarato CrowdStrike, spiegando la tecnica alla base del furto.

Secondo CrowdStrike, i criminali responsabili di Sality hanno “perso la capacità di comunicare con le macchine infette” a seguito degli sforzi delle autorità per interrompere la rete. I funzionari statunitensi e la società hanno dichiarato che Sality veniva usata per rubare criptovalute, mentre circa 15.000 computer infetti facevano parte di una botnet peer-to-peer che verificava se i propri sistemi fossero online ogni 40 minuti.

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