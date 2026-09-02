Ondo Finance esorta le autorità di regolamentazione statunitensi a riportare negli USA i futures perpetui legati a singole azioni, sostenendo che questi prodotti possano già operare nell’ambito dell’attuale quadro nazionale per i futures su titoli, senza nuove regole.

In tre lettere del 24 agosto indirizzate alla Securities and Exchange Commission (SEC) e alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Ondo ha sostenuto che le norme vigenti possono accogliere futures perpetui sulle azioni, tenendo conto anche delle moderne pratiche di gestione dei margini e dei dati di mercato on-chain.

Ondo ha affermato che la sua affiliata con sede a Panama offre già futures perpetui regolati in stablecoin su singole azioni quotate negli USA al di fuori degli Stati Uniti, con la piattaforma che ha registrato un volume di scambi cumulativo di 8 miliardi di dollari al 14 agosto, circa sei settimane dopo il lancio.

Ondo è al quarto posto tra i gestori di RWA tokenizzati per valore distribuito. Fonte: RWA.xyz

La società ha sostenuto che i pagamenti di finanziamento programmati possono mantenere i contratti perpetui allineati al prezzo delle azioni sottostanti, svolgendo una funzione simile alla scadenza nei futures tradizionali.

«Nulla nella definizione normativa di un prodotto basato su security futures richiede una data di scadenza fissa», ha affermato Ondo nella sua lettera sulla classificazione del prodotto.

Ondo ha inoltre osservato che molte delle azioni sottostanti i futures perpetui offshore sono negoziate principalmente sulle borse statunitensi. «Riportare questa attività negli USA non dovrebbe essere una questione aperta; è qualcosa che entrambe le agenzie dovrebbero perseguire attivamente», ha affermato la società.

Ondo è tra i maggiori gestori di asset reali tokenizzati, al quarto posto con circa 2,6 miliardi di dollari di valore distribuito alla giornata di mercoledì, secondo i dati di RWA.xyz.

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Le autorità USA puntano a modernizzare le norme di mercato

La proposta di Ondo arriva mentre le autorità statunitensi rivalutano il modo in cui le norme di mercato vigenti si applicano ai prodotti on-chain, inclusi i futures perpetui e i titoli tokenizzati.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato ad agosto che il presidente della CFTC Michael Selig stava lavorando per portare Hyperliquid negli Stati Uniti in modo «pienamente conforme e legale». Hyperliquid è noto soprattutto per il suo mercato on-chain di futures perpetui, sebbene né la CFTC né Hyperliquid abbiano illustrato pubblicamente come funzionerebbe l’accesso dagli USA.

HYPE, il token nativo di Hyperliquid, è balzato di oltre il 20% dopo i commenti di Trump e ha guadagnato quasi il 49% nell’ultimo mese, arrivando a essere scambiato intorno agli 81 dollari mercoledì, secondo i dati di CoinGecko.

HYPE ha guadagnato quasi il 49% nell’ultimo mese. Fonte: CoinGecko

La SEC, che supervisiona i mercati dei titoli, e la CFTC, che regolamenta i mercati statunitensi dei derivati, hanno inoltre intensificato il coordinamento quest’anno, firmando a marzo un memorandum d’intesa per armonizzare la supervisione nei settori in cui le rispettive giurisdizioni si sovrappongono.

Martedì, la SEC ha proposto di riformare il suo quadro per gli agenti di trasferimento, vecchio di decenni, citando la crescente domanda nei mercati statunitensi di sistemi di tenuta dei registri nativi della blockchain e di titoli tokenizzati, mentre l’agenzia riesamina norme concepite per infrastrutture di mercato più datate.

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