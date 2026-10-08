Contratto su un evento relativo al Super Bowl del 2027. Fonte: Kalshi
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Secondo la NFL, era inoltre in discussione l’assenza di quelle che ha definito «misure di salvaguardia ragionevoli» da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per i contratti sugli eventi. La regolamentazione federale delle scommesse sportive, invece di lasciarla alle singole autorità statali degli Stati Uniti, era una «questione di grande importanza» che la Corte Suprema avrebbe dovuto esaminare.
A giovedì, la Corte Suprema non aveva annunciato se intendesse accettare l’esame del caso. A Kalshi è stata concessa una proroga per rispondere al deposito del New Jersey, dando alla società tempo fino al 9 novembre per affrontare le questioni relative alla giurisdizione, ai contratti sugli eventi manipolabili e alla tutela dei consumatori.
Mercoledì, anche 39 Stati degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia hanno depositato una memoria amicus a sostegno della posizione del New Jersey, affermando che il conflitto tra la CFTC e le autorità statali sui mercati predittivi aveva portato a una «guerra nazionale per il controllo del territorio», che non poteva essere risolta senza una risposta della Corte Suprema.
«Attendere troppo a lungo per affrontare questa questione permetterà alla disputa normativa tra autorità federali e statali di aggravarsi», si legge nel deposito. «La lotta di potere in corso tra gli Stati e la CFTC evidenzia l’imprevedibilità riguardo a quale legge si applichi — e a chi. Sia in questo caso sia in uno dei molti altri casi destinati a seguire, questa Corte dovrebbe intervenire, risolvere il conflitto tra i circuiti giudiziari, fornire indicazioni ai tribunali inferiori, chiarire l’autorità della CFTC e dare la risposta ormai assolutamente necessaria alla Questione presentata».
La portavoce di Kalshi Dani Lever ha dichiarato a Cointelegraph, dopo il deposito del New Jersey a settembre, che la società non poteva essere «regolamentata da 50 autorità di regolamentazione diverse».
Non è chiaro se i giudici della Corte Suprema esamineranno la questione dei mercati predittivi. Sebbene le autorità del New Jersey siano state le prime a chiedere alla massima corte di esaminare il caso Kalshi, esistono molti esempi di azioni intraprese a livello statale contro società di mercati predittivi che potrebbero ancora essere oggetto di appello.
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