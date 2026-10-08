Secondo la lega, Kalshi e gli altri mercati predittivi «minacciano l’integrità delle partite» perché molti contratti sugli eventi sono «altamente suscettibili alla manipolazione».

La National Football League (NFL) si è schierata in larga misura con le autorità del New Jersey nella loro petizione affinché la Corte Suprema esamini un caso sulle scommesse sportive tramite piattaforme di mercati predittivi

In una memoria amicus depositata mercoledì presso la Corte Suprema degli Stati Uniti, la NFL ha chiesto ai giudici di accogliere la petizione per un writ of certiorari presentata dalla procuratrice generale del New Jersey Jennifer Davenport e dalla direttrice ad interim dell’ufficio per l’applicazione delle norme sul gioco d’azzardo Mary Jo Flaherty. Il deposito è arrivato in risposta alla petizione delle autorità del New Jersey, che chiedevano alla Corte di esaminare il loro caso contro Kalshi, risolvendo potenzialmente la questione se la giurisdizione sulle società di mercati predittivi spetti alle autorità statali o alle agenzie federali.

La lega di football ha sostenuto molte delle argomentazioni delle autorità del New Jersey, tra cui quella secondo cui il caso riguarda i possibili problemi derivanti dall’etichettatura dei contratti sugli eventi sportivi sulle piattaforme di mercati predittivi come «swap» e dovrebbe essere esaminato per «preservare l’integrità delle partite» e «proteggere i clienti». Il gruppo ha citato dati secondo cui, nella prima domenica della stagione di football, «più della metà dell’intero volume di scambi dei mercati predittivi», circa 1,8 miliardi di dollari su 3,3 miliardi, riguardava la NFL.

Secondo la NFL, molti dei contratti sugli eventi sportivi su Kalshi e su altre piattaforme erano «altamente suscettibili alla manipolazione» o «intrinsecamente discutibili sotto altri aspetti».

«Queste scommesse, secondo la NFL, rappresentano le maggiori minacce all’integrità delle partite, perché molte possono essere manipolate da una singola persona, soprattutto se questa ne è a conoscenza in anticipo: per esempio, un giocatore può modificare la propria prestazione, un allenatore può cambiare la formazione della sua squadra oppure un ufficiale di gara può effettuare (o non effettuare) determinate chiamate», si legge nella memoria amicus.

Contratto su un evento relativo al Super Bowl del 2027. Fonte: Kalshi

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Secondo la NFL, era inoltre in discussione l’assenza di quelle che ha definito «misure di salvaguardia ragionevoli» da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per i contratti sugli eventi. La regolamentazione federale delle scommesse sportive, invece di lasciarla alle singole autorità statali degli Stati Uniti, era una «questione di grande importanza» che la Corte Suprema avrebbe dovuto esaminare.

A giovedì, la Corte Suprema non aveva annunciato se intendesse accettare l’esame del caso. A Kalshi è stata concessa una proroga per rispondere al deposito del New Jersey, dando alla società tempo fino al 9 novembre per affrontare le questioni relative alla giurisdizione, ai contratti sugli eventi manipolabili e alla tutela dei consumatori.

Gli Stati chiedono chiarimenti alla SCOTUS sui mercati predittivi

Mercoledì, anche 39 Stati degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia hanno depositato una memoria amicus a sostegno della posizione del New Jersey, affermando che il conflitto tra la CFTC e le autorità statali sui mercati predittivi aveva portato a una «guerra nazionale per il controllo del territorio», che non poteva essere risolta senza una risposta della Corte Suprema.

«Attendere troppo a lungo per affrontare questa questione permetterà alla disputa normativa tra autorità federali e statali di aggravarsi», si legge nel deposito. «La lotta di potere in corso tra gli Stati e la CFTC evidenzia l’imprevedibilità riguardo a quale legge si applichi — e a chi. Sia in questo caso sia in uno dei molti altri casi destinati a seguire, questa Corte dovrebbe intervenire, risolvere il conflitto tra i circuiti giudiziari, fornire indicazioni ai tribunali inferiori, chiarire l’autorità della CFTC e dare la risposta ormai assolutamente necessaria alla Questione presentata».

La portavoce di Kalshi Dani Lever ha dichiarato a Cointelegraph, dopo il deposito del New Jersey a settembre, che la società non poteva essere «regolamentata da 50 autorità di regolamentazione diverse».

Non è chiaro se i giudici della Corte Suprema esamineranno la questione dei mercati predittivi. Sebbene le autorità del New Jersey siano state le prime a chiedere alla massima corte di esaminare il caso Kalshi, esistono molti esempi di azioni intraprese a livello statale contro società di mercati predittivi che potrebbero ancora essere oggetto di appello.

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