Il politico britannico Nigel Farage, leader del Reform Party, ha acquistato un immobile valutato 1,4 milioni di sterline britanniche, pari a 1,8 milioni di dollari, dopo aver ricevuto un “dono personale” da 6,7 milioni di dollari dal miliardario crypto Christopher Harborne.

L’operazione immobiliare è stata conclusa nel maggio 2024, diverse settimane prima che Farage annunciasse la propria candidatura alle elezioni generali, secondo Sky News.

Farage è ora al centro di un’indagine parlamentare nel Regno Unito per il dono personale, che secondo i critici del politico avrebbe dovuto essere dichiarato e registrato dopo il suo insediamento.

Il Reform Party e Farage sostengono che non vi sia stata alcuna irregolarità. Farage ha affermato che, poiché il dono è stato ricevuto prima del suo ingresso in carica, non è soggetto agli stessi obblighi di comunicazione.

Nigel Farage afferma che il Partito Riformista si opporrà a eventuali divieti o moratorie temporanee sulle donazioni politiche in criptovaluta. Fonte: Sky News

L'indagine fa seguito a mesi di pressioni da parte di parlamentari e funzionari governativi britannici a favore di un divieto delle donazioni politiche in crypto, motivate da preoccupazioni di natura etica e da un crescente controllo normativo nei confronti dei personaggi politici che accettano criptovalute come fondi per la campagna elettorale o regali personali.

Funzionari e legislatori britannici puntano l'attenzione sulle donazioni politiche in crypto

Nel febbraio 2025, Matt Western, presidente del Joint Committee on the National Security Strategy del Regno Unito, ha invitato i legislatori a vietare temporaneamente le donazioni in criptovalute a partiti ed esponenti politici.

Western ha citato i timori legati alla possibilità che governi stranieri influenzino le elezioni e la politica britannica attraverso le donazioni, indicandoli come la ragione principale del divieto.

“Con il peggioramento del contesto di sicurezza e l’aumento del ruolo militare del Regno Unito in Europa, è probabile che cresca il valore strategico dell’influenzare le posizioni politiche britanniche, ad esempio sull’Ucraina o sulle relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea”, ha affermato.

La lettera della Joint Committee on the National Security Strategy sollecita un divieto temporaneo delle donazioni in criptovaluta. Fonte: UK Parliament

A marzo, il governo britannico ha portato avanti una proposta legislativa per vietare temporaneamente le donazioni politiche in criptovalute, seguendo le raccomandazioni di Western e di un’indagine indipendente sulle minacce poste dalle donazioni politiche straniere.

Tuttavia, la legge deve ancora passare attraverso entrambe le camere del Parlamento britannico e ricevere l’approvazione di Re Carlo III prima di essere codificata in legge.

“Agiremo con decisione per proteggere la nostra democrazia”, ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer a proposito della legge volta a limitare le donazioni politiche in crypto.