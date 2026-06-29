Carlos San Basilio ha dichiarato che “non ci saranno eccezioni né proroghe” alla scadenza MiCA, che impone agli exchange crypto che offrono servizi agli utenti con sede nell’UE di ottenere una licenza

Secondo quanto riferito, il presidente della Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) spagnola avrebbe affermato che non saranno concesse proroghe né deroghe alle società crypto che non avranno ottenuto l’autorizzazione a operare negli Stati membri dell’Unione Europea ai sensi del quadro normativo Markets in Crypto-Assets (MiCA) entro il 1° luglio.

Secondo un report di Reuters pubblicato venerdì, il presidente Carlos San Basilio ha affermato che “non ci saranno eccezioni né proroghe” alla scadenza MiCA del 1° luglio, riferendosi a Binance e ad altri exchange crypto interessati dal framework. Le operazioni di Binance in UE dovrebbero ridursi dopo che l’exchange ha ritirato la propria domanda presso la Hellenic Capital Market Commission greca e, fino a venerdì, non aveva ricevuto l’approvazione da nessun’altra autorità.

“Ciò che ci preoccupa, tuttavia, è come si svolgerà questo periodo — la fine del periodo transitorio — e come avverrà l’adattamento al nuovo contesto; per questo siamo in contatto con le organizzazioni a cui non è stata concessa una licenza”, ha dichiarato Basilio, secondo Reuters.

Se Binance non dovesse ottenere l’approvazione da parte di un regolatore finanziario nei prossimi giorni, l’exchange sarà tenuto a interrompere l’onboarding di nuovi utenti con sede nell’UE e a limitare alcuni servizi per gli account con sede nell’UE a partire dal 1° luglio. Altri exchange crypto hanno ottenuto approvazioni dell’ultimo minuto ai sensi del MiCA, ma Binance, con milioni di utenti nell’UE, potrebbe avere un impatto molto più ampio sul mercato crypto della regione.

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“Questa è la filosofia aziendale di Binance”, ha affermato Mingxing Xu, fondatore e CEO di OKX, in risposta alle dichiarazioni dell’ex CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao riguardo alla scadenza imposta dall’UE all’exchange. “Ignorano leggi e regolamenti, mentre ingannano l’opinione pubblica con sciocchezze. Secondo quanto riportato dai media e dai documenti giudiziari, la cosiddetta ‘migliore liquidità’ della piattaforma includeva attività di trading associate a rischi quali riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni e manipolazione del mercato”.

Cointelegraph ha contattato un portavoce di Binance, il quale ha fatto riferimento alla dichiarazione rilasciata mercoledì dalla società.

Gli utenti di Binance stanno prendendo in considerazione altre piattaforme?

Poiché si prevede che il crypto exchange riduca alcune operazioni per gli utenti con sede nell’UE, alcuni riferiscono di voler abbandonare Binance definitivamente senza una tempistica precisa per un eventuale ritorno.

Alcuni utenti di Reddit hanno dichiarato che stanno valutando Kraken come destinazione per i propri fondi. Payward, che opera con il nome commerciale di Kraken, è titolare di una licenza come Crypto Asset Service Provider rilasciata dalla Central Bank of Ireland.