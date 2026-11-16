Secondo quanto riferito, il consiglio di amministrazione di Nvidia non sta valutando il reintegro del cofondatore Jensen Huang come CEO, nonostante una campagna crescente per il suo ritorno e il sostegno pubblico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre le azioni del produttore di chip sono calate del 4,1% lunedì.

Il calo si è verificato mentre Bitcoin e le azioni statunitensi erano sotto pressione in vista dei risultati trimestrali di Nvidia e dopo l’annuncio dell’IPO di Anthropic, aumentando il nervosismo intorno al settore dell’intelligenza artificiale (IA).

Una persona a conoscenza della questione ha riferito a CNBC che il consiglio di Nvidia non stava discutendo del ritorno di Huang e rimaneva concentrato sull’indagine sulla sua condotta. Separatamente, ABC News ha confermato con una fonte a conoscenza della questione che il consiglio non stava valutando di reintegrarlo come CEO.

Huang si è dimesso la scorsa settimana dopo le notizie di relazioni extraconiugali, una delle quali sarebbe stata con una presunta spia cinese, mentre la direttrice finanziaria Colette Kress ha assunto l’incarico di CEO ad interim. Le azioni di Nvidia sono calate del 27% rispetto a un mese fa.

Il rapporto arriva nonostante il crescente sostegno al suo ritorno. Una petizione pubblica istituita la scorsa settimana con il titolo “Stand with Jensen” ha raccolto oltre 187.000 firme, secondo i suoi organizzatori, che annoverano tra i sostenitori Elon Musk e il CEO di Epic Games Tim Sweeney.

Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto, dicendo lunedì che non gli dispiacerebbe vedere Jensen Huang tornare ‌come amministratore delegato di Nvidia.

“Certamente non mi dispiacerebbe vedere una cosa del genere”, ha riferito ai giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca per un viaggio in Cina. “Potrebbe tornare. C’è un folto gruppo di persone che vorrebbe che tornasse.”

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