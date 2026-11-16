L’uscita di Jensen Huang da Nvidia avviene mentre i miner di Bitcoin stanno destinando miliardi di dollari a rischiose riconversioni verso infrastrutture per l’IA.

Per gli investitori, resta da capire se i grandi contratti per l’IA possano generare flussi di cassa sufficienti a giustificare i costi di costruzione, sostenere il servizio del debito e consentire un modello di business sostenibile. La svolta sostituisce all’esposizione a Bitcoin (BTC) i rischi legati a costruzione, finanziamento e affidabilità creditizia dei clienti. Le società con progetti già finanziati, energia utilizzabile e impegni di pagamento vincolanti potrebbero quindi ottenere rendimenti nettamente diversi da quelli dei concorrenti la cui espansione dipende ancora da ulteriori capitali e autorizzazioni normative.

Lo shock di Nvidia raggiunge i miner attraverso i finanziamenti

L’uscita di Huang raggiunge i miner attraverso i ruoli sovrapposti di Nvidia come fornitore, cliente e finanziatore. A maggio IREN ha firmato un contratto quinquennale da 3,4 miliardi di dollari per servizi cloud con Nvidia, mentre a gennaio Nvidia ha investito 2 miliardi di dollari in CoreWeave.

IREN e Applied Digital sono scese durante la svendita dei titoli legati all’IA del 12 novembre, in seguito all’uscita di Huang. Per le società che cercano finanziamenti azionari, prezzi delle azioni più bassi significano dover emettere più azioni per raccogliere lo stesso importo.

Erica Spear, analista del credito presso JPMorgan, ha dichiarato: «I nuovi accordi potrebbero richiedere più tempo o imporre una remunerazione maggiore». Per i miner, un rallentamento negli investimenti, nelle garanzie o negli acquisti di capacità da parte di Nvidia potrebbe aumentare i costi di finanziamento e ritardare la costruzione. Un accesso più restrittivo ai finanziamenti per i loro locatari fornitori di servizi cloud potrebbe inoltre indebolire la domanda di capacità aggiuntiva.

Correlato: Core Scientific abbandonerà il mining di Bitcoin entro fine anno mentre il business dell’IA cresce rapidamente

Un ritiro dei finanziamenti non è stato confermato. Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha dichiarato di prevedere che le operazioni, gli impegni verso i clienti e la roadmap dei prodotti proseguano senza interruzioni.

È inoltre importante riconoscere che l’industria dei data center per l’IA è in realtà costituita da una serie diversificata di modelli di business completamente distinti, ciascuno con le proprie esposizioni al rischio. La locazione di terreni dotati di energia, la gestione di strutture di colocation e la proprietà di GPU per vendere servizi di calcolo comportano requisiti di costruzione, responsabilità operative ed esposizione alla sostituzione delle apparecchiature differenti.

Per leggere l’analisi completa sull’impatto di Nvidia su queste attività, iscriviti alla newsletter Daybreak.

Rivista: I venditori statunitensi fanno crollare Bitcoin, Jensen prepara il ritorno di Nvidia: Hodler’s Digest