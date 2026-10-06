L’exchange di criptovalute OKX ha lanciato OKX Money, un’app di risparmio e pagamenti in stablecoin, in alcune aree dell’America Latina, dell’Africa, dell’Asia meridionale e del Medio Oriente. L’app offrirà ad alcuni clienti un rendimento fino al 10%.

L’app consente agli utenti di finanziare i propri conti utilizzando più di 50 valute supportate, con i depositi convertiti in stablecoin garantite dal dollaro, secondo un annuncio condiviso con Cointelegraph.

Gli utenti possono detenere USDG, USDC o USDT, inviare fondi ed effettuare acquisti con carte virtuali o fisiche. I clienti idonei possono ottenere un rendimento percentuale annuo (APY) fino al 10% sui saldi USDG idonei, senza staking né vincoli di blocco.

Un portavoce dell’exchange ha dichiarato a Cointelegraph che il lancio avviene mercato per mercato, in linea con i requisiti locali, e che l’entità giuridica competente e il quadro normativo variano a seconda della giurisdizione. OKX non ha divulgato i mercati specifici del lancio iniziale.

Correlato: OKX e la società madre del NYSE presentano un progetto per lanciare una piattaforma di azioni statunitensi tokenizzate

L’exchange è entrato nella Global Dollar Network di Paxos nel luglio 2025, offrendo ai propri utenti accesso a USDG per il trading e i trasferimenti.

Le stablecoin vengono utilizzate sempre più spesso al di fuori del trading di criptovalute. I flussi transfrontalieri di stablecoin sono aumentati del 77,5%, raggiungendo 220,3 miliardi di dollari nei 12 mesi terminati a giugno 2026, secondo Chainalysis, che ha indicato commercio, rimesse e risparmio come casi d’uso.

OKX non rende noto l’origine del rendimento del 10%

«I clienti possono accedere a un livello superiore raggiungendo una soglia media di deposito su 30 giorni, superando un determinato importo di spesa su 30 giorni o ottenendo uno status Exchange VIP più elevato», ha dichiarato il portavoce.

Il portavoce ha affermato che i tassi e i requisiti di idoneità variano in base alla regione e al cliente e ha rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto come venga finanziato il rendimento.

Tra i precedenti prodotti di rendimento in stablecoin figurava Anchor Protocol, che offriva rendimenti fino al 20% su TerraUSD (UST), una stablecoin algoritmica il cui ancoraggio al dollaro dipendeva dalla conversione nel token LUNA collegato. UST ha perso il suo ancoraggio nel maggio 2022 ed entrambi i token sono successivamente crollati.

Per contro, USDG, USDC e USDT sono interamente garantite da riserve di attività, secondo i rispettivi emittenti. Alcuni dei più recenti programmi di ricompense per stablecoin condividono i proventi delle riserve o offrono ricompense fedeltà finanziate dall’exchange. La Global Dollar Network di Paxos distribuisce ai partner i proventi delle riserve di USDG. Tali riserve comprendono buoni del Tesoro statunitense, fondi del mercato monetario e contanti.

Il GENIUS Act statunitense include un divieto per gli emittenti di stablecoin di pagamento di corrispondere interessi o rendimenti, mentre i gruppi bancari hanno chiesto restrizioni sulle ricompense pagate dagli exchange. Nell’Unione europea, il regolamento sui mercati delle cripto-attività vieta agli emittenti e ai fornitori di servizi per criptovalute di concedere interessi sulle stablecoin a valuta singola.

Rivista: La Cina mette in guardia gli agenti stranieri sulle criptovalute, Singapore domina l’Asia: Asia Express