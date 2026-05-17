OpenAI e il governo maltese hanno annunciato una partnership senza precedenti a livello mondiale per offrire ChatGPT Plus a tutti i cittadini maltesi, segnando la prima volta in cui un governo stringe un accordo di questo tipo con la società di AI.

Nell’ambito del programma, i cittadini che completeranno un corso di alfabetizzazione sull’AI sostenuto dal governo riceveranno accesso gratuito a ChatGPT Plus per un anno, ha annunciato OpenAI sabato. Il corso, sviluppato dall’Università di Malta, spiega cos’è l’AI, cosa può e non può fare, e come utilizzarla in modo responsabile a casa e sul posto di lavoro.

“Malta è il primo Paese a lanciare una partnership di questa portata perché rifiutiamo l’idea che i nostri cittadini restino indietro nell’era digitale”, ha dichiarato Silvio Schembri, ministro maltese per l’Economia, le Imprese e i Progetti strategici, aggiungendo che l’obiettivo è trasformare l’AI “da un concetto poco familiare in un aiuto pratico per le nostre famiglie, i nostri studenti e i nostri lavoratori”.

La Malta Digital Innovation Authority gestirà la distribuzione agli aventi diritto quando la prima fase sarà lanciata questo mese, con il programma destinato ad ampliarsi man mano che altri residenti e cittadini all’estero completeranno il corso.

OpenAI collabora con i governi in tutto il mondo

L’accordo è l’ultimo siglato nell’ambito della più ampia iniziativa OpenAI for Countries, attraverso la quale la società collabora con i governi per passare da un interesse iniziale verso l’AI a un’adozione su scala nazionale. A differenza di un modello standardizzato, il programma viene adattato alle priorità di ciascun Paese, comprese aree come istruzione, formazione della forza lavoro e servizi pubblici.

Lo scorso anno, OpenAI ha stretto una partnership con il governo estone per fornire a tutti gli studenti e insegnanti delle scuole secondarie l’accesso a ChatGPT Edu, una versione personalizzata di ChatGPT progettata per i sistemi educativi. La società ha inoltre lanciato “OpenAI for Greece” in collaborazione con il governo greco.

Come riportato da Cointelegraph, OpenAI ha anche siglato un accordo con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per implementare i propri modelli AI su reti militari classificate.