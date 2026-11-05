Aggiornamento (5 novembre, 21:21 UTC): questo articolo è stato aggiornato per includere i commenti del fondatore e CEO di X4T David Eisenmann e del CEO di Tether Paolo Ardoino.



Il presidente paraguaiano Santiago Peña ha annunciato giovedì le proprie dimissioni, mentre si aggravava la crisi politica innescata dal collasso dell’istituto di credito digitale Ueno Bank.

In un video pubblicato su X, Peña ha dichiarato di dimettersi per preservare la stabilità del Paese, la pace sociale e le istituzioni democratiche. Ha aggiunto che la sua priorità era proteggere i paraguaiani che avevano affidato i propri risparmi al sistema finanziario.

La banca centrale del Paraguay ha annunciato martedì l’avvio della procedura di risoluzione per Ueno Bank, dopo aver rilevato che il suo coefficiente di solvibilità era sceso al di sotto della metà del minimo regolamentare del 12%.

Peña è stato sottoposto a crescenti verifiche politiche per i suoi precedenti legami d’affari con Grupo Vázquez, il conglomerato che controlla Ueno Bank. Secondo AP, è rimasto socio d’affari del gruppo fino a marzo 2025.

Peña ha negato qualsiasi illecito, sostenendo che la controversia fosse iniziata come questione regolamentare prima di trasformarsi in una disputa politica.

La crisi bancaria ha coinciso anche con prezzi di vendita elevati per la stablecoin USDt di Tether sul mercato peer-to-peer del Paraguay di Bybit. Un annuncio esaminato giovedì mattina presto offriva USDt a 6.942 guaraní paraguaiani, circa il 13% al di sopra del tasso di riferimento della banca centrale del 4 novembre, pari a 6.144 guaraní per dollaro statunitense.

Le sue dimissioni sono arrivate mentre i legislatori discutevano una procedura di impeachment per presunti conflitti di interesse, uso improprio dei fondi pensionistici e insabbiamenti istituzionali legati al collasso di Ueno Bank, secondo Reuters.

Peña, eletto nell’aprile 2023 ed entrato in carica ad agosto dello stesso anno, stava svolgendo un mandato quinquennale destinato a concludersi nel 2028. In base alla Costituzione del Paraguay, il vicepresidente Pedro Alliana gli succederebbe per il resto del mandato se il Congresso accettasse le sue dimissioni.

Il collasso di Ueno Bank riguarda milioni di clienti

Ueno Bank era cresciuta rapidamente dal 2021, diventando una delle maggiori istituzioni finanziarie del Paraguay e servendo oltre 3 milioni di clienti in un Paese di circa 6,5 milioni di abitanti.

Ueno era finita sotto esame da parte delle autorità di vigilanza a giugno per i prestiti concessi a società legate al suo azionista di controllo, Grupo Vázquez. In una dichiarazione di ottobre, la banca ha riconosciuto di aver ricevuto notifiche dell’autorità di vigilanza il 5 giugno e il 24 luglio, che imponevano adeguamenti alla propria esposizione verso prestiti a parti correlate.

Il 2 novembre, la Banca centrale del Paraguay ha avviato la procedura di risoluzione dopo che gli adeguamenti ai bilanci della banca avevano fatto scendere il suo coefficiente di solvibilità al 5,56%, meno della metà del minimo regolamentare del 12%. Le autorità hanno sospeso le attività della banca, limitando l’accesso dei clienti ai propri depositi.

Gli utenti crypto del Paraguay ricorrono agli asset digitali per ottenere liquidità durante la crisi bancaria

David Eisenmann, fondatore e CEO dell’exchange crypto paraguaiano X4T, ha dichiarato a Cointelegraph che, durante la crisi bancaria, i clienti si stanno rivolgendo alle criptovalute per pagare le bollette e proteggere i propri risparmi. Alcuni stanno convertendo le proprie disponibilità in guaraní o dollari statunitensi per pagare gli stipendi e saldare i debiti, mentre altri acquistano stablecoin ancorate al dollaro.

«I clienti stanno ricorrendo alle proprie disponibilità in criptovalute e le stanno convertendo in guaraní o dollari per effettuare pagamenti che non avrebbero potuto fare con i depositi bancari», ha dichiarato. «Quando l’accesso è limitato, le persone cercano altre fonti di liquidità».

Su X4T, i prezzi di USDT e USDC in guaraní sono aumentati di circa l’8% nelle ultime settimane, ha dichiarato Eisenmann, riflettendo i guadagni del dollaro rispetto alla valuta locale. Questa ripresa è iniziata a ottobre e ha accelerato questa settimana, quindi l’aumento non poteva essere attribuito interamente al collasso di Ueno Bank, ha aggiunto.

I dati della banca centrale mostrano che il dollaro ha guadagnato circa l’1,6% rispetto al guaraní tra il 1° ottobre e l’ultimo giorno di negoziazione del mese. Nonostante il rally di questa settimana, è rimasto circa il 2,8% al di sotto del livello del 2026.

Anche il CEO di Tether Paolo Ardoino è intervenuto, scrivendo su X che «USDt è un’ancora di salvezza per centinaia di milioni di persone nel mondo», in risposta alla copertura di Cointelegraph delle turbolenze bancarie.





Il Paraguay avvia i pagamenti ai depositanti mentre continuano le proteste

Giovedì, la banca centrale del Paraguay ha annunciato che avrebbe iniziato a effettuare i pagamenti della garanzia sui depositi ai clienti idonei con saldi fino a 10 milioni di guaraní (circa 1.630 dollari), a condizione che non avessero debiti insoluti verso Ueno e possedessero conti presso altri istituti finanziari.

In base al sistema di assicurazione dei depositi del Paese, i depositi sono protetti fino a 228,3 milioni di guaraní (circa 37.200 dollari) per depositante e per istituto finanziario.

Il collasso della banca ha scatenato proteste nella capitale del Paese, Asunción, dove centinaia di depositanti, pensionati e lavoratori hanno chiesto la restituzione dei propri risparmi e che i funzionari governativi rispondessero delle proprie responsabilità.

Secondo il quotidiano locale ABC Color, il 3 novembre le autorità paraguaiane hanno arrestato otto dirigenti di Ueno Bank, tra cui il presidente di Grupo Vázquez Miguel Vázquez e il presidente della banca Juan Manuel Gustale. Successivamente, un tribunale ha ordinato la custodia cautelare per sei dirigenti e disposto gli arresti domiciliari per altri due.