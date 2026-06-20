La Commissione filippina per i titoli e gli scambi (SEC) ha segnalato che il Paese è pronto ad accogliere la tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA).

Intervenendo sul palco della Philippine Blockchain Week 2026, il commissario della SEC Rogelio Quevedo ha affermato che l’agenzia è «ormai pienamente convinta di disporre della legislazione adeguata [e] della mentalità e del background normativo necessari» per accettare la tokenizzazione degli asset. Ha aggiunto che questa tecnologia potrebbe stimolare l’innovazione nei mercati dei capitali e «rivoluzionare» le borse valori.

In un’intervista successiva rilasciata a Cointelegraph, Quevedo ha affermato che i prodotti di investimento tokenizzati potrebbero offrire ai lavoratori filippini all’estero (OFW) opzioni di investimento più legittime.

«I nostri OFW dispongono del capitale, ma non sanno dove investire il proprio denaro né come farlo fruttare», ha dichiarato, riferendosi alle truffe finanziarie che hanno preso di mira i filippini alla ricerca di rendimenti.

«Stiamo inoltre utilizzando l’intelligenza artificiale per contrastare queste truffe senza scrupoli», ha aggiunto, sottolineando che la SEC sta collaborando con Google, TikTok e altre piattaforme online per rimuovere le offerte di investimento illegali.

Le osservazioni hanno inquadrato la tokenizzazione regolamentata sia come un’innovazione dei mercati dei capitali sia come un potenziale strumento di tutela degli investitori nelle Filippine, dove le autorità hanno intrapreso azioni contro le piattaforme di investimento non registrate.

Il commissario della SEC filippina Rogelio Quevedo (a sinistra) ed Ezra Reguerra di Cointelegraph (a destra) alla Philippine Blockchain Week 2026. Foto: Cointelegraph

SEC filippina testa asset tokenizzati in ambiente di sperimentazione normativo

La posizione è in linea con lo “Strategic Sandbox” della SEC, noto anche come StratBox, che consente alle società fintech di testare nuovi prodotti e modelli di business in un ambiente reale ma controllato, sotto la supervisione delle autorità di regolamentazione.

Il quadro normativo consente alla SEC, nei limiti della propria autorità legale, di derogare o modificare determinati requisiti legali e normativi per i singoli partecipanti al sandbox. Tuttavia, la partecipazione non esenta automaticamente una società dal rispetto delle leggi vigenti e il sandbox non può essere utilizzato per eludere i requisiti legali o normativi.

Nel novembre 2025, la SEC ha dichiarato che quattro società erano state ammesse al sandbox, tra cui una che stava testando un’offerta immobiliare tokenizzata. Due partecipanti stavano testando l’accesso ai titoli azionari statunitensi, mentre BlockShoals Technologies ha ricevuto l’approvazione di massima per testare prodotti e servizi legati alle criptovalute.