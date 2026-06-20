SEC filippina testa asset tokenizzati in ambiente di sperimentazione normativo

Il commissario della SEC filippina Rogelio Quevedo (a sinistra) ed Ezra Reguerra di Cointelegraph (a destra) alla Philippine Blockchain Week 2026. Foto: Cointelegraph
La posizione è in linea con lo “Strategic Sandbox” della SEC, noto anche come StratBox, che consente alle società fintech di testare nuovi prodotti e modelli di business in un ambiente reale ma controllato, sotto la supervisione delle autorità di regolamentazione.
Il quadro normativo consente alla SEC, nei limiti della propria autorità legale, di derogare o modificare determinati requisiti legali e normativi per i singoli partecipanti al sandbox. Tuttavia, la partecipazione non esenta automaticamente una società dal rispetto delle leggi vigenti e il sandbox non può essere utilizzato per eludere i requisiti legali o normativi.
Nel novembre 2025, la SEC ha dichiarato che quattro società erano state ammesse al sandbox, tra cui una che stava testando un’offerta immobiliare tokenizzata. Due partecipanti stavano testando l’accesso ai titoli azionari statunitensi, mentre BlockShoals Technologies ha ricevuto l’approvazione di massima per testare prodotti e servizi legati alle criptovalute.
Altro sull'argomento