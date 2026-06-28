Il progetto di token non fungibili (NFT) Pudgy Penguins ha ampliato la diffusione al dettaglio del proprio gioco di carte collezionabili grazie a un lancio su scala nazionale nei negozi Target negli Stati Uniti.

Secondo un comunicato stampa condiviso con Cointelegraph, il lancio della Serie 3 di Vibes segna la più grande espansione al dettaglio del gioco fino ad oggi e porta il numero totale di carte in circolazione a 15 milioni. Il nuovo set include meccaniche di gioco aggiuntive, illustrazioni originali e la partecipazione di personaggi della collezione Moonbirds.

Pudgy Penguins ha sviluppato Vibes in collaborazione con Orange Cap Games; la Serie 3 fa seguito a due precedenti uscite. Il progetto di collezionismo digitale è la quarta collezione NFT per capitalizzazione di mercato, secondo il sito di monitoraggio dei dati NFT Price Floor.

Le cinque principali collezioni di NFT per capitalizzazione di mercato. Fonte: NFT Price Floor

Il lancio dimostra come Pudgy Penguins stia estendendo la propria proprietà intellettuale, nata nel mondo degli NFT, ai prodotti di consumo tradizionali, con l’obiettivo di creare un franchise di intrattenimento più ampio che vada oltre gli asset digitali.

Pudgy Penguins va oltre gli NFT

Pudgy Penguins ha dedicato anni a trasformare la propria collezione di NFT basata su Ethereum in un marchio di consumo più ampio, con iniziative che spaziano dai giocattoli alle licenze e ad altri prodotti di consumo.

I suoi giocattoli fisici sono stati introdotti in oltre 2.000 negozi Walmart nel 2023. Il CEO Luca Netz ha dichiarato nel maggio 2024 che nei 12 mesi precedenti erano stati venduti più di 1 milione di giocattoli.

Il modello di licenze del progetto consente inoltre ai possessori di NFT di ricevere il 5% dei ricavi netti derivanti dai prodotti fisici che raffigurano i loro pinguini personali.

Il franchise si è espanso anche nel settore dei videogiochi. Nel 2025, Pudgy Penguins ha lanciato Pengu Clash, un gioco su The Open Network. All’epoca, Netz descrisse i videogiochi come uno strumento per portare la proprietà intellettuale del progetto a un pubblico più ampio.

Nell’agosto 2025 è stato lanciato anche un gioco per dispositivi mobili chiamato Pudgy Party. Secondo Pudgy Penguins, i download del gioco hanno superato il milione. Tuttavia, lunedì il progetto ha dichiarato che avrebbe interrotto l’ulteriore sviluppo del gioco per concentrare le proprie risorse su un gioco basato su browser chiamato Pudgy World.