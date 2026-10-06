Ripple amplia l’accordo con Brevan Howard con servizi di prime brokerage
Ripple Prime fornirà servizi di prime brokerage, clearing e finanziamento ai fondi gestiti dal gestore di investimenti alternativi da 35 miliardi di dollari.
Ripple Prime fornirà servizi multi-asset di prime brokerage, clearing e finanziamento ai fondi gestiti da Brevan Howard, un gestore patrimoniale globale con circa 35 miliardi di dollari di asset.
Secondo un annuncio di martedì, nell’ambito dell’accordo ampliato Brevan Howard avrà accesso ai servizi di Ripple Prime nei mercati degli asset tradizionali e digitali.
L’accordo si basa su un rapporto già esistente tra le società. I fondi affiliati a Brevan Howard hanno partecipato a un investimento da 500 milioni di dollari in Ripple nel 2025, valutando la società 40 miliardi di dollari.
«Con la crescente interconnessione tra i mercati digitali e tradizionali, aumenta anche la necessità di infrastrutture per gli asset digitali di livello istituzionale che consentano agli investitori un’esperienza fluida», ha dichiarato Alan McGroarty, chief operating officer di Brevan Howard.
Il gestore di investimenti serve clienti globali, tra cui fondi sovrani, piani pensionistici aziendali e pubblici, fondazioni e fondi di dotazione.
L’accordo arriva mentre Ripple amplia la propria attività di prime brokerage. Ad agosto, Ripple Prime ha raccolto 275 milioni di dollari attraverso un’offerta di senior note per finanziare la propria espansione nel prime brokerage, nel finanziamento e nel clearing multi-asset. Ripple ha lanciato l’attività dopo aver acquisito il prime broker Hidden Road per circa 1,25 miliardi di dollari nel 2025.
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