I procuratori federali hanno citato una recente sentenza d’appello riguardante il mixer di criptovalute Bitcoin Fog come ulteriore autorità a sostegno della loro opposizione alla richiesta di assoluzione di Roman Storm, sviluppatore di Tornado Cash.

In un atto depositato lunedì, i procuratori hanno citato una sentenza d’appello del 25 settembre che ha confermato le condanne e la pena inflitte all’operatore di Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.

La Corte d’Appello del Circuito di Washington ha stabilito che la competenza territoriale a Washington, D.C., era corretta per tutti e quattro i capi d’accusa. Per i capi relativi al riciclaggio di denaro, si è basata sulle prove secondo cui un agente sotto copertura aveva effettuato transazioni su Bitcoin Fog dal suo ufficio a Washington, D.C. Per i capi relativi alla trasmissione di denaro senza licenza, ha rilevato prove sufficienti del fatto che Bitcoin Fog avesse servito clienti nel distretto.

I procuratori hanno affermato che la sentenza su Bitcoin Fog «sostiene direttamente» la loro posizione nel caso di Storm, sostenendo che l’attività di Tornado Cash a Manhattan fosse sufficiente a stabilire la competenza territoriale nel Distretto meridionale di New York per i capi relativi alla cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro e alla trasmissione di denaro senza licenza contestati a Storm. Hanno richiamato la testimonianza di Shakeeb Ahmed, il quale ha dichiarato di aver utilizzato Tornado Cash dal suo appartamento a Manhattan.

La giudice Katherine Polk Failla ha ascoltato ad aprile 2026 le argomentazioni sulla richiesta di assoluzione di Storm e non si è ancora pronunciata. Un nuovo processo sui capi relativi alla cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro e alla violazione delle sanzioni, sui quali la giuria non ha raggiunto un verdetto, è fissato per il 26 aprile 2027, se tali accuse resteranno pendenti.

Una giuria ha condannato Storm nell’agosto 2025 per cospirazione finalizzata alla gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza, ma non ha raggiunto un verdetto sui capi relativi alla cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro e alla violazione delle sanzioni. Storm ha depositato la sua richiesta di assoluzione post-processo nel settembre 2025, sostenendo che i procuratori non fossero riusciti a dimostrare che intendesse aiutare criminali a fare un uso improprio di Tornado Cash.

Il DOJ fa leva sulla sentenza su Bitcoin Fog nell’argomentazione a New York

Nella sua richiesta di assoluzione del 2025, Storm ha sostenuto che l’uso di Tornado Cash da parte di Ahmed dal suo appartamento a Manhattan non fosse sufficiente a stabilire la competenza territoriale a New York, perché le transazioni non avevano contribuito alla presunta cospirazione.

I procuratori hanno sostenuto che anche depositi di breve durata possono aiutare un mixer aumentando il bacino di transazioni utilizzate per occultare il movimento dei fondi. Hanno affermato che questo ragionamento si applica all’attività di Ahmed su Tornado Cash e sostiene la loro tesi secondo cui il suo uso del servizio ha contribuito alla presunta cospirazione.

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Storm ha criticato l’atto in un post su X lunedì, affermando: «Il DOJ continua a venire contro di me con tutto ciò che ha».

Ha inoltre citato l’annuncio di lunedì del Dipartimento del Tesoro secondo cui avrebbe ritirato la proposta di regolamentazione sui mixer di criptovalute, sostenendo che il governo stia adottando approcci contrastanti agli strumenti per la privacy nel settore delle criptovalute.

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