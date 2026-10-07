La Russia ha registrato i suoi primi exchange di criptovalute e custodi, tra cui la sua banca più grande, Sberbank, che prevede di lanciare prodotti crypto il 1° dicembre.

La Russia ha registrato i suoi primi operatori di exchange di criptovalute e custodi digitali ai sensi delle nuove norme sulle criptovalute, entrate in vigore il 1° settembre.

La Banca di Russia martedì ha pubblicato i suoi primi registri degli operatori autorizzati, elencando quattro operatori di exchange e cinque custodi.

La banca più grande della Russia, Sberbank, è stata aggiunta all’ elenco dei custodi, insieme ad Atomyze, Voltari e Cloud Infrastructure. T-Invest Lab, Zefir e Sistema-Crypto figurano nell’elenco degli operatori di exchange di criptovalute. VTB Bank compare in entrambi gli elenchi.

Sberbank ha dichiarato lunedì di aver presentato la richiesta per ottenere lo status di custode di asset digitali e di voler lanciare i suoi primi prodotti crypto il 1° dicembre. La banca ha affermato che inizialmente prevede di supportare Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e USDt (USDT) attraverso le piattaforme esistenti SberBank Online, SberInvestments e SberBusiness.

Le registrazioni arrivano dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge sulle criptovalute ad agosto, creando un quadro normativo per exchange, custodi, broker e investitori. La legge sottopone il mercato alla supervisione della Banca di Russia e mantiene il divieto russo di utilizzare le criptovalute per pagare beni e servizi.

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