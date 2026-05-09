Il sostenitore di Bitcoin Samson Mow ha difeso l’ipotesi avanzata da Michael Saylor secondo cui Strategy potrebbe vendere parte dei suoi Bitcoin (BTC), sostenendo che mantenere aperta questa possibilità offre alla società maggiore flessibilità sui mercati pubblici.

“Non vendere mai limita l’opzionalità. I mercati pubblici sono una guerra. E in guerra bisogna avere a disposizione tutti gli strumenti possibili”, ha scritto Mow dopo che Saylor, durante la conference call sui risultati del primo trimestre di Strategy, aveva dichiarato che la società potrebbe vendere parte dei Bitcoin in futuro.

Mow ha aggiunto:

“Più strumenti Strategy ha a disposizione, meno margini hanno i suoi avversari. Una società con vera opzionalità è difficile da manipolare: potrebbe vendere, coprirsi, emettere azioni o comprare. Una società che ha promesso pubblicamente di fare sempre e solo una cosa ha consegnato una mappa agli short seller e agli arbitraggisti.”

Strategy è la più grande società quotata in borsa di tesoreria Bitcoin, con 818.334 BTC, secondo BitcoinTreasuries. Alcuni analisti hanno avvertito che eventuali vendite da parte della società potrebbero pesare sul prezzo spot di Bitcoin.

Andamento nel tempo delle riserve totali di BTC di Strategy. Fonte: Strategy

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Mentre accenna a possibili vendite di BTC, Saylor afferma che la società potrà finanziare i dividendi “per sempre” solo con i propri BTC

“Probabilmente venderemo parte dei Bitcoin per finanziare un dividendo, anche solo per immunizzare il mercato, per mandare il messaggio che lo abbiamo fatto”, ha dichiarato Saylor durante la call sugli utili.

Ha spiegato che, se il prezzo di BTC si apprezza di oltre il 2,3% annuo, la società può finanziare i propri dividendi “per sempre” e consentirebbe inoltre a Strategy di pagare dividendi “senza vendere una sola azione”.

“Potremmo smettere subito di vendere azioni ordinarie MSTR”, ha dichiarato Saylor, aggiungendo: “Possiamo finanziare i dividendi con vendite di Bitcoin”.

Saylor parla della distribuzione dei dividendi sfruttando l'apprezzamento di BTC. Fonte: Strategy

Saylor ha affermato che Strategy potrebbe continuare a finanziare i dividendi se proseguisse con l’emissione di azioni privilegiate STRC e se Bitcoin salisse al di sopra del livello di breakeven, continuando al tempo stesso ad aumentare le proprie riserve complessive di BTC.

Il costo medio dei BTC detenuti da Strategy è pari a 75.537 $, secondo il sito web della società. All’ultimo rilevamento di venerdì, Bitcoin veniva scambiato a circa 79.976 $, secondo CoinMarketCap.

Strategy finanzia i propri acquisti di BTC attraverso una combinazione di debito societario e strumenti azionari, una pratica che ha sollevato preoccupazioni tra alcuni investitori per la diluizione degli azionisti e gli acquisti alimentati dalla leva finanziaria.