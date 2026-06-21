SBI sviluppa un ecosistema più ampio per gli asset digitali

Il volume degli scambi su Bitbank è rimasto al di sotto dei 50 milioni di dollari per gran parte degli ultimi quattro mesi. Fonte: CoinGecko
L'accordo con Bitbank è l’ultimo di una serie di mosse di SBI per costruire infrastrutture che includono trading crypto, stablecoin e mercati finanziari tokenizzati.
A febbraio, SBI e Startale Group hanno presentato Strium, una blockchain layer-1 progettata per supportare trading e regolamento 24 ore su 24 di azioni tokenizzate e real-world asset.
Mercoledì, SBI e Startale hanno lanciato JPYSC, una stablecoin ancorata allo yen. Il token è emesso da SBI Shinsei Trust Bank e distribuito da SBI VC Trade. Secondo SBI, la stablecoin è inizialmente limitata ai trasferimenti all’interno degli account SBI VC Trade, mentre la circolazione su blockchain pubbliche sarà introdotta dopo la risoluzione delle condizioni legali e fiscali ancora pendenti.
Lo stesso giorno, Ripple e SBI Group hanno lanciato in Giappone la stablecoin Ripple USD (RLUSD), garantita dal dollaro, sempre tramite SBI VC Trade. Al lancio, RLUSD è diventata disponibile per clienti istituzionali e retail dopo aver ricevuto l’approvazione nell’ambito del quadro regolamentare giapponese per le stablecoin emesse all’estero.
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