La giapponese SBI Holdings ha firmato accordi per acquisire il pieno controllo dell’exchange crypto Bitbank attraverso un’operazione da 46,7 miliardi di yen giapponesi, pari a 289 milioni di dollari, portando avanti un accordo annunciato per la prima volta a maggio che creerebbe il più grande crypto exchange del Paese.

Giovedì, SBI ha dichiarato che la sua controllata interamente posseduta SBICAH acquisirà azioni dal CEO di Bitbank, Noriyuki Hirosue, e da altri azionisti prima di sottoscrivere un aumento di capitale riservato a terzi. L’exchange riacquisterà poi le azioni detenute da MIXI e Ceres, lasciando SBI con il 100% della proprietà indiretta. SBI prevede che l’operazione si chiuda intorno a ottobre, subordinatamente all’autorizzazione regolamentare.

L’acquisizione amplierebbe la presenza regolamentata di SBI nel settore degli exchange crypto e la sua base clienti, offrendole un ulteriore potenziale canale di distribuzione per stablecoin, asset tokenizzati e prodotti finanziari onchain.

Secondo i dati di CoinGecko, il volume di trading giornaliero di Bitbank è rimasto sotto i 50 milioni di dollari per gran parte degli ultimi quattro mesi. Il volume è dominato dalla coppia BTC/JPY, pari al 39,5%, seguita da XRP/JPY ed ETH/JPY, entrambe al 19,7%.

SBI ha dichiarato che la combinazione di Bitbank con SBI VC Trade porterebbe il gruppo a circa 1.100 miliardi di yen in asset in custodia e a circa 2,92 milioni di account crypto, sulla base dei dati di fine aprile. La società ha affermato che il business combinato si collocherebbe al primo posto tra gli exchange crypto giapponesi per asset in custodia e tra i maggiori per numero di account.

Il volume degli scambi su Bitbank è rimasto al di sotto dei 50 milioni di dollari per gran parte degli ultimi quattro mesi. Fonte: CoinGecko

SBI sviluppa un ecosistema più ampio per gli asset digitali

L'accordo con Bitbank è l’ultimo di una serie di mosse di SBI per costruire infrastrutture che includono trading crypto, stablecoin e mercati finanziari tokenizzati.

A febbraio, SBI e Startale Group hanno presentato Strium, una blockchain layer-1 progettata per supportare trading e regolamento 24 ore su 24 di azioni tokenizzate e real-world asset.

Mercoledì, SBI e Startale hanno lanciato JPYSC, una stablecoin ancorata allo yen. Il token è emesso da SBI Shinsei Trust Bank e distribuito da SBI VC Trade. Secondo SBI, la stablecoin è inizialmente limitata ai trasferimenti all’interno degli account SBI VC Trade, mentre la circolazione su blockchain pubbliche sarà introdotta dopo la risoluzione delle condizioni legali e fiscali ancora pendenti.

Lo stesso giorno, Ripple e SBI Group hanno lanciato in Giappone la stablecoin Ripple USD (RLUSD), garantita dal dollaro, sempre tramite SBI VC Trade. Al lancio, RLUSD è diventata disponibile per clienti istituzionali e retail dopo aver ricevuto l’approvazione nell’ambito del quadro regolamentare giapponese per le stablecoin emesse all’estero.