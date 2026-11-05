Il fondatore di SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, ha accusato gli interessi commerciali nel settore delle criptovalute del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i lanci delle sue memecoin di aver fatto deragliare il CLARITY Act, sostenendo che gli abbiano fatto perdere il sostegno dei Democratici.

Parlando con Cointelegraph al SALT London, Scaramucci ha dichiarato che i lanci delle memecoin poco prima dell’insediamento di Trump nel gennaio 2025 hanno indebolito lo slancio bipartisan a favore della regolamentazione delle criptovalute dopo le elezioni del 2024.

«Una ragione unica», ha risposto Scaramucci a Cointelegraph quando gli è stato chiesto se le attività legate alle memecoin fossero l’unica ragione per cui il disegno di legge non è stato approvato. Ha dichiarato che i Democratici, diventati più favorevoli alla regolamentazione delle criptovalute, hanno ritirato il loro sostegno dopo i lanci.

Le dichiarazioni seguono il mancato avanzamento del CLARITY Act al Senato il 15 settembre, quando una mozione procedurale ha ricevuto 49 voti favorevoli e 50 contrari, non raggiungendo i 60 voti necessari. Il disegno di legge, che mirava a istituire un quadro normativo federale per gli asset digitali, ha incontrato divergenze sulle disposizioni etiche che limitano gli interessi in criptovalute dei funzionari governativi.

Scaramucci: entrambe le parti condividono la responsabilità

Scaramucci ha inoltre indicato le divergenze sulle restrizioni etiche proposte, affermando che i legislatori chiedevano disposizioni più rigorose, alle quali la Casa Bianca si opponeva.

«Penso che siano gli interessi commerciali, le memecoin», ha dichiarato Scaramucci, aggiungendo che i legislatori stavano «cercando di dare un vero peso alla disposizione etica», ma che la Casa Bianca non voleva firmarla.

«Entrambe le parti hanno una responsabilità per il mancato raggiungimento di quell’accordo», ha dichiarato.

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A luglio, cinque senatori Democratici hanno chiesto audizioni sulle partecipazioni crypto di Trump e sui potenziali conflitti di interesse, esprimendo preoccupazione che i suoi legami finanziari potessero influenzare la politica sulle criptovalute. Il presidente della Commissione per i servizi finanziari della Camera, French Hill, ha inoltre riconosciuto che le attività crypto di Trump avevano complicato gli sforzi per approvare la legislazione.

Ad agosto, il gruppo per la tutela dei consumatori Public Citizen ha stimato che gli investitori abbiano subito almeno 4,7 miliardi di dollari di perdite in gran parte non realizzate nelle iniziative crypto legate a Trump, inclusi 3,2 miliardi di dollari associati alla memecoin Official Trump (TRUMP). Il gruppo ha dichiarato che Trump ha guadagnato 635 milioni di dollari in commissioni di licenza sulle memecoin nel 2025, citando la sua dichiarazione finanziaria.

Nonostante la battuta d’arresto legislativa, Scaramucci ha affermato che l’approccio della SEC sotto la presidenza di Paul Atkins potrebbe aiutare la tokenizzazione a raggiungere una «velocità di fuga», con un’adozione sufficiente a rendere difficile per un futuro presidente della SEC fermare o rallentare il settore.

Ha dichiarato che era troppo presto per sapere se l’adozione avrebbe raggiunto quel punto prima della prossima amministrazione.

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