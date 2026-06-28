SecondFi mette in guardia dalle truffe legate al recupero

SecondFi afferma di aver completato le indagini forensi, scattato uno snapshot finale dei saldi e di prepararsi a restituire gli asset

Il wallet Cardano SecondFi ha individuato un percorso di recupero per gli utenti colpiti dall’exploit di martedì e prevede di iniziare a restituire gli asset entro circa due settimane, dopo test e revisioni di sicurezza.

Secondo una dichiarazione pubblicata sabato da Phillip Pon, CEO di Emurgo, sviluppatore di SecondFi, la società ha completato le indagini forensi e definito un percorso di recupero per gli utenti interessati. Pon ha affermato che la prossima settimana sarà dedicata alla costruzione della soluzione, seguita da un’altra settimana di test prima dell’inizio della restituzione degli asset.

Pon ha esortato gli utenti ad astenersi dal migrare asset o intraprendere azioni al di fuori delle indicazioni ufficiali, affermando che il processo di recupero è stato progettato sulla base degli stati attuali dei wallet e che iniziative indipendenti potrebbero complicare la restituzione sicura dei fondi.

Emurgo, lo sviluppatore di SecondFi, ha fornito un aggiornamento sulle attività di ripristino del wallet. Fonte: Emurgo

Martedì SecondFi ha reso nota una violazione della sicurezza che ha interessato circa 16 milioni di ADA, per un valore di circa 2,4 milioni di dollari al momento dell’accaduto, distribuiti su 374 indirizzi. In precedenza, SecondFi aveva dichiarato di aver ricondotto l’incidente a un problema a livello di indirizzo nel proprio software di generazione di wallet web Cardano, che ha esposto le chiavi private degli utenti.

L’azienda ha inoltre dichiarato di aver messo al sicuro circa 129 milioni di ADA grazie a misure di emergenza e di aver trasferito i fondi a un custode terzo indipendente, presso il quale rimarranno fino al completamento del processo di verifica e recupero.

SecondFi non ha ancora pubblicato un’analisi post-mortem completa che descriva in dettaglio la vulnerabilità o le modalità con cui è stato effettuato l’attacco.

SecondFi mette in guardia dalle truffe legate al recupero

In un aggiornamento separato pubblicato sabato, SecondFi ha avvertito che alcuni malintenzionati stanno diffondendo messaggi fraudolenti spacciandosi per il wallet, mentre le operazioni di ripristino sono ancora in corso.

L’azienda ha precisato che non sono state avviate azioni di ripristino che richiedano la partecipazione degli utenti e che non chiederà mai agli utenti chiavi private, seed phrase, credenziali del wallet o accesso diretto al wallet.

SecondFi ha precisato che qualsiasi messaggio che inviti gli utenti a fornire informazioni sul wallet, a trasferire asset o a intraprendere azioni immediate al di fuori dei suoi canali di comunicazione verificati deve essere considerato fraudolento.

Ha aggiunto che gli utenti che necessitano di assistenza devono inviare una richiesta tramite il portale di assistenza ufficiale mentre il processo di ripristino è ancora in corso.