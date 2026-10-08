La nuova offerta di Securitize dà agli investitori idonei accesso ad azioni tokenizzate di 12 società statunitensi, con diritti a dividendi e voto e piani per il trading 24/7.

Le azioni di Securitize sono salite di circa il 10% giovedì, mentre la società lanciava versioni tokenizzate di importanti azioni statunitensi su Solana, offrendo agli investitori idonei un’esposizione ad azioni garantite dai titoli sottostanti, con diritti a dividendi e voto.

La nuova offerta, denominata Securitize Stocks, comprende azioni tokenizzate di Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla e altre otto società quotate negli Stati Uniti. I token sono garantiti uno a uno dalle azioni sottostanti e inizialmente saranno negoziati durante orari di mercato estesi attraverso la piattaforma di Securitize, gestita da un broker-dealer registrato, secondo l’annuncio di giovedì.

Azioni Securitize (SECZ). Fonte: Yahoo Finance

Securitize ha dichiarato che i token rappresentano diritti su titoli ai sensi dell’Articolo 8 dell’Uniform Commercial Code e preservano i vantaggi applicabili agli azionisti, inclusi dividendi e diritti di voto. La società prevede inoltre di rendere gli asset disponibili sulle piattaforme per titoli tokenizzati in fase di sviluppo da parte della Borsa di New York e di OKXICE, sebbene nessuna delle due abbia fissato una data di lancio.

I token saranno regolati in USDC su Solana, con Jump Trading che fornirà liquidità attraverso servizi di market making.

Il trading inizierà durante orari di mercato estesi, con piani per ampliarlo al trading 24/7 secondo una tempistica non specificata.

Oltre al trading, la società sta esplorando usi più ampi per le azioni tokenizzate. Secondo Securitize, Ripple Prime intende sostenere il lancio ed esplorare l’integrazione degli asset nei propri servizi di trading istituzionale, mentre la piattaforma di prestiti decentralizzata Aave è stata indicata come possibile sede per utilizzare le azioni come garanzia.

Ripple Prime non ha risposto alla richiesta di ulteriori dettagli di Cointelegraph entro il momento della pubblicazione.

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Le azioni di Securitize registrano un rally due volte in una settimana

Giovedì ha segnato il secondo forte rally intraday delle azioni di Securitize questa settimana. Il titolo è salito di quasi l’8% nelle prime contrattazioni di martedì, quando la società ha annunciato una partnership con l’azienda tecnologica sudcoreana LG CNS per esplorare fondi tokenizzati, azioni e stablecoin per gli istituti finanziari.

L’accordo sudcoreano comprende anche infrastrutture che potrebbero collegare gli istituti finanziari locali ai mercati dei capitali globali. Fa seguito a un memorandum d’intesa di settembre con la Virtual Assets Regulatory Authority di Dubai per sostenere iniziative di tokenizzazione a Dubai regolamentate.

Le azioni di Securitize hanno guadagnato circa il 54% nell’ultimo mese, secondo i dati di Yahoo Finance.

L’espansione della società avviene in un contesto di crescita più ampia degli asset reali tokenizzati. I dati di RWA.xyz mostrano che il valore degli asset distribuiti, escluse le stablecoin, ha raggiunto 38,88 miliardi di dollari a giovedì, rispetto ai 25,36 miliardi di dollari di un anno prima.

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