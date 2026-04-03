Due senatori repubblicani statunitensi hanno presentato il “Mined in America Act” nel tentativo di riportare negli Stati Uniti una quota maggiore della produzione di apparecchiature per il mining di Bitcoin e di codificare il decreto presidenziale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump volto a istituire una Riserva strategica di Bitcoin.

Presentato lunedì dai senatori statunitensi Bill Cassidy e Cynthia Lummis, il nuovo disegno di legge mira a creare una certificazione volontaria “Mined in America” per gli impianti di mining di criptovalute e i pool di mining. Gli impianti certificati sarebbero tenuti a eliminare gradualmente le apparecchiature di mining prodotte da aziende legate a “avversari stranieri” e a sostenere la produzione nazionale di hardware per il mining.

“Il mining di asset digitali è una parte importante della nostra economia. Dovremmo farlo qui in America”, ha detto Cassidy in una dichiarazione lunedì.

Gli Stati Uniti sono diventati il paese leader nel mining di Bitcoin in termini di hashrate dopo la repressione cinese sul mining di Bitcoin nel 2021. Gli Stati Uniti ospitano attualmente circa il 38% dell’hashrate della rete Bitcoin, più del doppio di quello della Russia, al secondo posto.



Il disegno di legge incarica inoltre l'Istituto Nazionale di Standard e Tecnologia (NIST) e il Manufacturing Extension Partnership di aiutare i produttori statunitensi a sviluppare apparecchiature per il mining di criptovalute più sicure ed efficienti dal punto di vista energetico, e mira a codificare il decreto presidenziale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump volto a istituire una Riserva strategica di Bitcoin.



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Nonostante il predominio degli Stati Uniti nell’hashrate del mining di Bitcoin, il 97% dell’hardware utilizzato per il mining di Bitcoin è prodotto da due aziende cinesi, Bitmain e MicroBT, ha affermato Dennis Porter, amministratore delegato del Satoshi Action Fund e sostenitore del «Mined in America Act».

“Il Mined in America Act rompe questa dipendenza creando un circolo virtuoso di produzione nazionale, operazioni di mining certificate, infrastrutture energetiche che rafforzano la rete e un canale verso la Riserva Strategica di Bitcoin”, ha detto Porter.

L'industria statunitense del mining di Bitcoin è stata colpita da un incidente durato diversi mesi iniziato alla fine del 2024, quando l'Ufficio doganale e di protezione delle frontiere degli Stati Uniti ha sospeso le spedizioni di migliaia di macchine ASIC Bitmain nei porti statunitensi.

La società di mining di Bitcoin Luxor Technology è stata tra quelle colpite. Nel marzo 2025, il direttore operativo dell’azienda, Ethan Vera, ha dichiarato a Cointelegraph che i miner erano stati sequestrati perché erroneamente ritenuti dispositivi a radiofrequenza importati illegalmente.