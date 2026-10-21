Shinhan Card, società sudcoreana, ha annunciato mercoledì di aver siglato un accordo con SBI VC Trade e SBI XDC Network APAC, entrambe giapponesi, per testare i pagamenti con stablecoin in yen per i viaggiatori e il regolamento degli scambi commerciali transfrontalieri.

In base al patto siglato martedì, le aziende testeranno i pagamenti con carta tramite stablecoin, i pagamenti da portafoglio a portafoglio e il regolamento degli scambi commerciali transfrontalieri. Valuteranno inoltre i controlli antiriciclaggio e di rilevamento delle frodi.

Shinhan Card è una delle maggiori società di carte di credito della Corea del Sud. SBI è un colosso finanziario giapponese che gestisce banche, società di intermediazione, compagnie assicurative ed exchange di criptovalute.

L’ultima iniziativa mira a sostenere i pagamenti e il regolamento transfrontalieri tra i due Paesi dell’Asia orientale e a migliorare la comodità dei pagamenti per i viaggiatori.

I viaggi tra i due Paesi hanno generato oltre 10 milioni di arrivi di visitatori nei primi otto mesi del 2026, secondo i dati ufficiali sul turismo di entrambi i Paesi. La Corea del Sud è stata la principale fonte di visitatori stranieri del Giappone, con 7,42 milioni di arrivi. Il Giappone è stata la seconda principale fonte di visitatori del Paese vicino, con 2,7 milioni di arrivi.

Ad aprile, Shinhan Card ha annunciato di aver completato un test di proof of concept che comprendeva pagamenti con stablecoin e regolamento transfrontaliero.

A marzo 2025, SBI VC Trade si è registrata come primo fornitore giapponese di servizi di exchange di strumenti di pagamento elettronici, ottenendo così la possibilità di gestire USDC.

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