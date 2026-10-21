Standard Chartered firma un accordo definitivo per acquisire Zodia Custody
La firma segue l’accettazione da parte degli azionisti dell’offerta non vincolante di Standard Chartered a maggio, mentre le approvazioni normative sono ancora in sospeso.
Standard Chartered ha firmato accordi definitivi per acquisire le entità operative regolamentate di Zodia Custody, subordinatamente alle approvazioni normative e alle condizioni per il perfezionamento dell’operazione.
La firma fa avanzare un’operazione annunciata a maggio, quando gli azionisti di Zodia hanno accettato l’offerta non vincolante della banca.
Nell’ambito dell’accordo, Standard Chartered acquisirebbe il 100% di Zodia Custody UK Limited, la società madre delle entità operative regolamentate di Zodia a Singapore, Hong Kong, in Australia, Lussemburgo e negli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato la banca in un’ annuncio di mercoledì.
L’operazione integrerebbe l’attività di custodia crypto di Zodia nelle attività esistenti di Securities Services di Standard Chartered. Zodia trasferirebbe inoltre i propri asset software e di servizi professionali a Zodia Solutions, un’entità indipendente sotto SC Ventures, che fornirebbe infrastrutture per gli asset digitali alle istituzioni finanziarie.
Secondo quanto riferito, ad aprile il finanziatore con sede nel Regno Unito aveva iniziato a valutare l’ipotesi di integrare la custodia crypto di Zodia nella propria divisione di corporate e investment banking.
L’acquisizione rientra nella più ampia espansione dei servizi crypto del finanziatore. A settembre, Standard Chartered ha lanciato il trading spot di Bitcoin ed Ether per i clienti istituzionali negli Emirati Arabi Uniti.
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