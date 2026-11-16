L’Autorità monetaria di Singapore (MAS) e la Deutsche Bundesbank hanno utilizzato valute digitali all’ingrosso delle banche centrali (CBDC) per testare il regolamento di operazioni in euro e dollari di Singapore nei rispettivi ambienti di test per gli asset digitali.

Nell’ambito del Project Simbolon, le due banche centrali hanno utilizzato il regolamento pagamento contro pagamento, il che significa che i trasferimenti finali di ciascuna valuta dipendevano dal trasferimento finale dell’altra, ha dichiarato la MAS in un comunicato stampa di lunedì. Le prove a conoscenza zero hanno consentito a ciascun sistema di verificare se le condizioni del regolamento fossero soddisfatte senza integrare direttamente i registri delle banche centrali.

Il progetto mira a rendere più rapidi ed economici i trasferimenti transfrontalieri tra Singapore e Germania. Mira inoltre a promuovere standard comuni per i pagamenti transfrontalieri, le operazioni in valuta estera e le transazioni in titoli legate ad asset tokenizzati.

Il test ha rappresentato il primo traguardo previsto da un memorandum d’intesa del novembre 2025 tra le due banche centrali sulla tokenizzazione e il regolamento transfrontaliero. Inoltre, porta avanti gli sforzi più ampi per rendere più efficienti i mercati finanziari tokenizzati nell’ambito del Project Guardian, un’iniziativa di tokenizzazione lanciata dalla MAS nel maggio 2022.

«Il Project Simbolon apre la strada all’eliminazione del rischio di regolamento nelle transazioni valutarie globali», ha dichiarato Sabine Mauderer, prima vicegovernatrice della Bundesbank.

A settembre, l’ Eurosistema ha lanciato Pontes, un sistema che consente agli istituti finanziari di regolare transazioni all’ingrosso in asset tokenizzati utilizzando moneta di banca centrale.

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