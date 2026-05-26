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Vince Quill
Scritto da Vince Quill,Giornalista di redazione
Robert Lakin
Revisionato da Robert Lakin,Redattore

L’impennata dei rendimenti obbligazionari segnala un cambiamento “strutturale” e un “superciclo” di Bitcoin: analista

Secondo il ricercatore di BitMEX Shang Wu, gli investitori obbligazionari sono in “panico” mentre i titoli di Stato, un tempo considerati a basso rischio, iniziano a mostrare crepe

L’impennata dei rendimenti obbligazionari segnala un cambiamento “strutturale” e un “superciclo” di Bitcoin: analista
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L’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato segnala un imminente cambiamento “strutturale” che creerà un “superciclo” di rialzi per Bitcoin, mentre gli investitori fuggono da asset soggetti a svalutazione verso un asset che non può essere inflazionato, secondo Shang Wu, senior research analyst del crypto exchange BitMEX.

Martedì il rendimento del Treasury statunitense a 30 anni ha superato il 5,14%, mentre il rendimento del titolo di Stato giapponese a 10 anni della Bank of Japan ha toccato il 2,8%, ha affermato Wu.

Secondo Wu questi rendimenti sono insostenibili nel lungo termine e costringeranno i governi a scegliere tra la svalutazione delle proprie valute e un “collasso del debito sovrano”.

Rendimenti obbligazionari dei titoli di Stato USA e giapponesi da aprile 2024 a maggio 2026. Fonte: BitMEX

“Le banche centrali sono con le spalle al muro. Devono scegliere tra il crollo del debito pubblico e la svalutazione delle loro valute”, ha affermato Wu. Secondo l’analista:

“Per Bitcoin, la volatilità che ci attende sarà caotica nel breve termine, ma costituirà il fattore strutturale determinante per un superciclo a lungo termine.”

L'analisi arriva in un momento in cui il debito nazionale degli Stati Uniti supera i 39.000 miliardi di dollari e le crescenti tensioni geopolitiche minacciano di far aumentare la spesa pubblica, mentre il conflitto in corso in Iran provoca impennate dei prezzi dell'energia e il conseguente aumento dell'inflazione.

L'aumento dei tassi non risolverà il problema, ma porterà semplicemente il governo alla bancarotta

Le banche centrali utilizzano generalmente rendimenti più elevati per contenere l’inflazione restringendo l’accesso al credito; quando i costi di finanziamento sono alti, consumatori e investitori prendono meno denaro in prestito e i prezzi degli asset scendono.

Tuttavia, secondo Wu, il debito pubblico statunitense da 39.000 miliardi di dollari, che continua a crescere a causa della spesa in deficit, rende impossibile controllare l’inflazione aumentando i tassi d’interesse, poiché tassi più elevati aumenterebbero anche i costi di servizio del debito del governo.

Una previsione di come sarebbe il bilancio annuale degli Stati Uniti se i rendimenti obbligazionari salissero al 7%. Fonte: BitMEX

“Con il debito pubblico a 39.000 miliardi di dollari, mantenere i tassi a questi livelli significa che la spesa annualizzata per interessi del governo finirà presto per assorbire l’intera base fiscale federale”, ha affermato l’analista.

Wu e altri, tra cui la macroeconomista Lyn Alden, sostengono che il governo e le banche centrali tenteranno di mascherare il quantitative easing immettendo liquidità attraverso altri metodi, come il controllo della curva dei rendimenti e buyback non annunciati di debito pubblico statunitense.

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