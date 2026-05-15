Societe Generale ha dichiarato che la sua controllata dedicata agli asset digitali, Societe Generale-FORGE, distribuirà le stablecoin EUR e USD CoinVertible su Canton Network e supporterà attività di collaterale tokenizzato e finanziamento Repo sulla rete.

La banca con sede a Parigi ha affermato di voler utilizzare la rete per la gestione del collaterale e per operazioni di finanziamento a breve termine legate ad asset tokenizzati. Ha aggiunto che l’infrastruttura di Canton potrebbe essere utilizzata per la mobilità del collaterale, la gestione dei margini e i flussi di lavoro di risk management legati agli asset tokenizzati.

SG-FORGE ha dichiarato che le sue stablecoin EURCV e USDCV saranno utilizzate per attività di settlement, finanziamento e cash management sulla rete nelle giurisdizioni consentite. Secondo l’annuncio, le stablecoin sono riservate a partecipanti autorizzati non statunitensi e non sono registrate ai sensi del Securities Act statunitense.

Societe Generale parteciperà inoltre alla rete come partner strategico e validatore. La banca aveva già emesso un green bond tokenizzato su Canton Network nel novembre 2025 tramite SG-FORGE.

SG-FORGE ha lanciato la sua stablecoin EURCV denominata in euro nel 2023 e ha introdotto la stablecoin USDCV denominata in dollari statunitensi nel 2025. I dati di DeFiLlama mostrano che EURCV ha una capitalizzazione di mercato di circa 97 milioni di dollari, mentre USDCV ha circa 20 milioni di dollari in circolazione.

Il mese scorso, la banca ha integrato USDCV nel wallet MetaMask attraverso una partnership con Consensys.

Fonte: DefiLlama

Gli istituti finanziari ampliano l'infrastruttura dei collaterali tokenizzati

L’annuncio arriva mentre banche e istituzioni finanziarie stanno ampliando l’utilizzo di sistemi basati su blockchain per la gestione del collaterale, il finanziamento Repo e il settlement delle stablecoin.

Questa settimana, JPMorgan ha depositato la documentazione per lanciare un fondo monetario tokenizzato su Ethereum attraverso la sua divisione Kinexys Digital Assets. Il fondo investirà in Treasury bill e contratti di riacquisto overnight garantiti da titoli del Tesoro o da liquidità.

Martedì, la Depository Trust & Clearing Corporation ha dichiarato che integrerà l’infrastruttura di Chainlink nella propria piattaforma di gestione del collaterale, in vista di un lancio per il 2026, per supportare flussi di lavoro legati al movimento, alla valutazione e al settlement del collaterale tokenizzato. Le controllate di DTCC hanno elaborato transazioni su titoli per 4.700.000 miliardi di dollari nel 2025.

Separatamente, Broadridge Financial Solutions ha annunciato di aver ampliato la propria infrastruttura per supportare azioni tokenizzate, fondi e strumenti del mercato monetario nelle operazioni di trading e post-trade. La società ha dichiarato che la sua piattaforma Repo basata su distributed ledger tokenizza oltre 365 miliardi di dollari in asset al giorno.

I dati di RWA.xyz mostrano che attualmente sono tokenizzati su reti blockchain oltre 31,6 miliardi di dollari in real-world asset, escluse le stablecoin. I prodotti Treasury statunitensi tokenizzati rappresentano la quota maggiore del mercato, con oltre 15,3 miliardi di dollari, seguiti dalle materie prime, pari a circa 5,1 miliardi di dollari.

Panoramica dei real-world asset tokenizzati. Fonte: RWA.xyz