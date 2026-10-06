La Solana Foundation ha annunciato martedì il lancio di Solana DvP, un programma di regolamento open source per gli istituti finanziari che mira a ridurre i tempi di regolamento.

Solana DvP offre un’interfaccia di programmazione delle applicazioni open source per il regolamento delivery-versus-payment (DvP) su Solana.

Il programma mira a ridurre da uno o due giorni a pochi secondi i tempi di regolamento dei titoli, trasferendo asset e pagamento in un’unica transazione che si completa integralmente oppure non produce alcun effetto, ha dichiarato la Solana Foundation in un comunicato stampa. È progettato per offrire agli istituti un’alternativa riutilizzabile agli smart contract personalizzati.

Lo standard di regolamento è il tipo di «infrastruttura fondamentale» di cui gli operatori istituzionali del mercato hanno bisogno per «operare su larga scala senza introdurre rischi di regolamento ed esposizione alla controparte», ha dichiarato Rhodel D’Souza, responsabile degli asset digitali nei mercati di JPMorgan. La banca ha fornito indicazioni sulle pratiche e sui requisiti del regolamento istituzionale durante lo sviluppo di Solana DvP.

L’annuncio si aggiunge agli sforzi per accelerare il regolamento finanziario utilizzando infrastrutture blockchain. Nel giugno 2025, Chainlink, Kinexys di JPMorgan e Ondo Finance hanno completato un progetto pilota DvP cross-chain che coinvolgeva il fondo tokenizzato di titoli del Tesoro statunitense di Ondo e un pagamento tramite Kinexys.

Lunedì, Payward, la società madre di Kraken, ha stretto una partnership con Singapore Gulf Bank per abilitare il regolamento in dollari statunitensi 24/7 per alcuni clienti istituzionali in Asia e nella regione del Golfo.

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