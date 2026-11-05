Il governo della Corea del Sud ha appoggiato il rinvio di altri due anni, al 2029, della tassazione dei guadagni sulle criptovalute; sarebbe il quarto rinvio della sua entrata in vigore.

Il ministro delle Finanze Lee Hyoung-il ha annunciato la proposta giovedì, affermando che il governo si sarebbe consultato con i legislatori sul rinvio della data di entrata in vigore, fissata a gennaio 2027.

La tassa imporrebbe un prelievo del 22%, composto da un’imposta sul reddito del 20% e da un’imposta locale del 2%, sui guadagni annuali dalle criptovalute superiori a 2,5 milioni di won (1.860 dollari).

Il governo ha indicato il 2029 come l’anno di avvio dello scambio di informazioni con gli Stati Uniti nell’ambito del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Ha dichiarato che imporre la tassa prima dell’inizio di tali scambi potrebbe mettere il mercato nazionale in una posizione svantaggiata rispetto ai mercati esteri. Intende inoltre tenere conto delle modifiche previste dalla legislazione sugli asset digitali in programma.

Le autorità hanno inoltre dichiarato di voler introdurre una disposizione che consenta di riportare le perdite per tre anni, permettendo agli investitori di compensare le perdite sulle criptovalute con i profitti realizzati nei tre anni successivi. Il governo prevede di presentare emendamenti per migliorare il sistema fiscale durante la sessione ordinaria del Parlamento nel 2027, mentre linee guida fiscali dettagliate sono previste per la prima metà del 2028.

La tassa avrebbe dovuto entrare in vigore originariamente nel gennaio 2022, ma è stata successivamente rinviata al 2023, al 2025 e al 2027.

La proposta ribalta la posizione precedente del governo. A maggio, un funzionario del ministero delle Finanze aveva dichiarato che l’entrata in vigore sarebbe proceduta nel 2027.

Di recente, funzionari finanziari sudcoreani hanno avviato interlocuzioni con i principali exchange di criptovalute, mentre aumentavano le richieste di rinviare la tassa. I rappresentanti del settore hanno citato regole fiscali irrisolte per i diversi tipi di transazione e tempo insufficiente per predisporre l’infrastruttura necessaria.

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