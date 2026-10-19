Secondo quanto riferito, martedì i principali funzionari finanziari della Corea del Sud incontreranno gli exchange di criptovalute, mentre aumentano le richieste di rinviare la tassa sulle criptovalute prevista, in vista della sua entrata in vigore a gennaio.

Secondo Yonhap, il governo sta pianificando di tenere una consultazione sulla tassazione delle criptovalute, con rappresentanti di Upbit, Bithumb, Coinone, DigitalX e Gopax, oltre ai dirigenti della Digital Asset Exchange Alliance, nota come DAXA.

Tra i funzionari governativi presenti figurano Kwon Dae-young, primo viceministro delle Finanze e dell’Economia, e Yoo Young-jun, direttore generale per la politica finanziaria digitale presso la Commissione per i servizi finanziari.

Le autorità di regolamentazione sudcoreane hanno rinviato la tassa sulle criptovalute tre volte; l’ultimo rinvio ha posticipato la data di entrata in vigore al 2027, tra disaccordi politici e opposizione del settore riguardo alla preparazione degli exchange e al livello della soglia.

Domenica un funzionario di un exchange ha dichiarato a Yonhap che le norme sulle transazioni ancora irrisolte e il tempo limitato per prepararsi rendevano opportuno rinviare la tassa.

«Gli standard per i diversi tipi di transazione non sono ancora stati definiti e il tempo per i preparativi pratici sul fronte delle infrastrutture sta per scadere», ha dichiarato a Yonhap un funzionario di un exchange. «C’è una visione condivisa a favore del rinvio dell’entrata in vigore della tassazione».

Venerdì Park Min-gyu, parlamentare del Partito Democratico di Corea, ha presentato una proposta di legge volta a rinviare la tassa al 1° gennaio del secondo anno successivo all’inizio della condivisione dei dati da parte della Corea del Sud nell’ambito del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE. Poiché il primo scambio di dati è previsto nel 2027, la tassazione inizierebbe nel 2029.

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