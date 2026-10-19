La Corea del Sud incontrerà gli exchange di criptovalute mentre aumentano le richieste di rinvio della tassa
Secondo quanto riferito, martedì i funzionari delle finanze incontreranno i principali exchange di criptovalute, pochi giorni dopo che un legislatore ha presentato una proposta di legge che potrebbe posticipare di due anni l’entrata in vigore della tassa.
Secondo quanto riferito, martedì i principali funzionari finanziari della Corea del Sud incontreranno gli exchange di criptovalute, mentre aumentano le richieste di rinviare la tassa sulle criptovalute prevista, in vista della sua entrata in vigore a gennaio.
Secondo Yonhap, il governo sta pianificando di tenere una consultazione sulla tassazione delle criptovalute, con rappresentanti di Upbit, Bithumb, Coinone, DigitalX e Gopax, oltre ai dirigenti della Digital Asset Exchange Alliance, nota come DAXA.
Tra i funzionari governativi presenti figurano Kwon Dae-young, primo viceministro delle Finanze e dell’Economia, e Yoo Young-jun, direttore generale per la politica finanziaria digitale presso la Commissione per i servizi finanziari.
Le autorità di regolamentazione sudcoreane hanno rinviato la tassa sulle criptovalute tre volte; l’ultimo rinvio ha posticipato la data di entrata in vigore al 2027, tra disaccordi politici e opposizione del settore riguardo alla preparazione degli exchange e al livello della soglia.
Domenica un funzionario di un exchange ha dichiarato a Yonhap che le norme sulle transazioni ancora irrisolte e il tempo limitato per prepararsi rendevano opportuno rinviare la tassa.
«Gli standard per i diversi tipi di transazione non sono ancora stati definiti e il tempo per i preparativi pratici sul fronte delle infrastrutture sta per scadere», ha dichiarato a Yonhap un funzionario di un exchange. «C’è una visione condivisa a favore del rinvio dell’entrata in vigore della tassazione».
Venerdì Park Min-gyu, parlamentare del Partito Democratico di Corea, ha presentato una proposta di legge volta a rinviare la tassa al 1° gennaio del secondo anno successivo all’inizio della condivisione dei dati da parte della Corea del Sud nell’ambito del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE. Poiché il primo scambio di dati è previsto nel 2027, la tassazione inizierebbe nel 2029.
Correlato: La Corea del Sud pianifica una revisione della cybersicurezza dopo gli attacchi a banche e aziende crypto