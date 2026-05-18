Il presidente esecutivo di Strategy, Michael Saylor, ha dichiarato di aver avanzato la possibilità di vendere Bitcoin durante la recente conference call sui risultati finanziari di Strategy, al fine di tutelare gli interessi a lungo termine dell'asset.

“Possediamo Bitcoin per un valore di circa 65 miliardi di dollari. Se il mercato pensasse che non li venderemo mai, le agenzie di rating direbbero: ‘Beh, allora immagino che non si tratti di un asset’”, ha dichiarato Saylor a Scott Melker nel podcast *The Wolf Of All Streets*, pubblicato su YouTube il 10 maggio.

“Nel mercato Bitcoin c'è una liquidità compresa tra i 20 e i 100 miliardi di dollari che non è correlata al nostro patrimonio netto o al nostro credito. Se dovessimo dire che non approfitteremo mai di quella liquidità e che non useremo mai quell'asset, allora ne comprometteremmo il valore, su cui si basa il 98% della società”, ha spiegato Saylor, aggiungendo:

“Per noi è molto importante far capire che, se necessario, siamo in grado di farlo.”

La notizia arriva dopo le crescenti speculazioni all'interno della community Bitcoin, in seguito alle dichiarazioni di Saylor durante la conference call sui risultati del primo trimestre di Strategy, secondo cui la sua società potrebbe vendere Bitcoin per “immunizzare” il mercato contro improvvisi attacchi di panico o per rafforzare la fiducia nell'azienda, in contrasto con la sua strategia di lunga data di “non vendere mai” Bitcoin.

Michael Saylor ha parlato con Scott Melker nel podcast «The Wolf Of All Streets». Fonte: The Wolf Of All Streets

I Bitcoiners hanno iniziato a speculare sui social media. Simon Dixon, noto sostenitore di Bitcoin e CEO di BnkToTheFuture, ha dichiarato il 7 maggio che Strategy “potrebbe dover vendere una parte dei propri Bitcoin qualora il complesso industriale-finanziario manipolasse i nostri titoli di debito garantiti da Bitcoin e i nostri strumenti di dividendi perpetui”.

Strategy acquista Bitcoin in modo costante da agosto 2020, quando ha iniziato a detenere BTC come principale asset di tesoreria. Secondo il suo sito web, la società detiene ora 818.869 BTC ad un prezzo medio di acquisto di 75.540 $ per moneta.

Lunedì, Cointelegraph ha riferito che Strategy ha acquisito 535 Bitcoin per 43 milioni di dollari tra il 4 e il 10 maggio, a un prezzo medio di 80.340 $ per BTC.

Sebbene Saylor sia noto per pubblicare regolarmente su X il messaggio “Never sell your Bitcoin” (Non vendere mai i tuoi Bitcoin), il 6 maggio ha scritto: “Acquista più Bitcoin di quanti ne vendi”.