Le azioni privilegiate perpetue di Strategy, STRC, il principale veicolo utilizzato dalla società per finanziare i suoi acquisti di Bitcoin nel 2026, hanno raggiunto giovedì un nuovo record giornaliero in volume di scambi, pari a 1,5 miliardi di dollari.
“Volume ai massimi storici. 1,53 miliardi di dollari di liquidità”, ha dichiarato il presidente Michael Saylor, riferendosi alle Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock di Strategy.
Stretch offre agli investitori un dividendo dell’11,5% senza richiedere alla società di diluire le azioni ordinarie.
Fonte: Michael Saylor
Secondo il tracker STRC.live, l’azienda potrebbe, in teoria, raccogliere circa 735,4 milioni di dollari grazie alla performance di giovedì per acquistare 9.066 Bitcoin (BTC).
Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che Strategy proceda all’acquisto di Bitcoin sulla base dei fondi raccolti da Stretch.
Da aprile Strategy ha acquistato 56.770 Bitcoin e da marzo 101.147 Bitcoin, accelerando il ritmo dopo un febbraio più lento del solito.
Quantità stimata di Bitcoin che Strategy potrebbe accumulare grazie ai fondi raccolti giovedì tramite STRC. Fonte: STRC.Live
Le azioni privilegiate perpetue sono diventate uno strumento popolare tra le società con treasury in Bitcoin per acquistare più BTC, in particolare durante l’attuale bear market, quando raccogliere capitali tramite obbligazioni convertibili senior e offerte azionarie at-the-market è diventato più difficile.
Durante la conference call sui risultati del Q1 di Strategy, il 5 maggio, Saylor ha dichiarato che la società punta a trasformare Stretch nel “più grande strumento di credito al mondo”, mentre altre società con treasury in Bitcoin hanno adottato strategie simili.
Una di queste società è Strive, che giovedì ha annunciato che gli investitori delle sue Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) riceveranno dividendi giornalieri a partire dal 16 giugno, una frequenza di pagamento superiore rispetto alle distribuzioni mensili offerte da Stretch di Strategy.
Negli ultimi mesi, anche la società con sede a Tokyo Metaplanet ha raccolto capitali per finanziare acquisti di Bitcoin tramite azioni privilegiate perpetue, come MARS e MERCURY.
Quasi 200 società quotate detengono Bitcoin nei propri bilanci.
Strategy rimane di gran lunga la più grande corporate di tesoreria Bitcoin, con 818.869 BTC per un valore di 66,5 miliardi di dollari agli attuali prezzi di mercato.
Il recente rally di Bitcoin a 81.000 $ ha inoltre spinto il prezzo sopra la media di acquisto di Strategy, pari a 75.543 $, portando le sue riserve Bitcoin in rialzo del 7,2%.