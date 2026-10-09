Chad Barraford, cofondatore tecnico della rete, ha dichiarato che i fondi sono stati congelati e poi sbloccati senza spiegazioni.

Il cofondatore tecnico di THORChain Chad Barraford ha accusato l’emittente di stablecoin Tether di aver inserito nella blacklist i vault USDt (USDT) della rete senza spiegazioni, per poi sbloccarli alcune ore dopo.

In un post pubblicato venerdì su X, Barraford ha dichiarato che Tether aveva inserito nella blacklist gli indirizzi dei vault di THORChain, congelando complessivamente circa 1,45 milioni di USDT nei fondi della rete distribuiti su quattro wallet. Circa due ore dopo ha riferito che il trading sarebbe ripreso dopo che la società aveva sbloccato tutti gli indirizzi.

«Non sappiamo perché sia stata presa questa decisione e prima di questa azione non avevamo avuto alcuna comunicazione con USDT; stiamo contattando attivamente la società per avere un confronto», ha dichiarato Barraford prima che gli indirizzi venissero sbloccati. «Speriamo che sia stato un errore o un malinteso».

Cointelegraph ha contattato Tether e THORChain per ottenere dettagli sull’incidente, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

All’inizio di questa settimana, la piattaforma di pagamenti transfrontalieri Conduit Technology ha intentato una causa contro Tether, sostenendo che la società di stablecoin avesse congelato USDt per un valore di 2,76 milioni di dollari in un wallet collegato a un’indagine avviata dalle autorità brasiliane nel 2024. Ad agosto, anche due cittadini thailandesi hanno citato in giudizio la società di stablecoin, sostenendo che avesse congelato 42,4 milioni di dollari in USDt dopo una presunta «richiesta informale» della Homeland Security Investigations statunitense.

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