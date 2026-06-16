Uniswap considerato potenziale punto di riferimento per mercati tokenizzati

Valore totale bloccato nella finanza decentralizzata. Fonte: DefiLlama
Standard Chartered aveva precedentemente previsto che le attività ponderate per il rischio (RWA) tokenizzate, escluse le stablecoin, sarebbero cresciute fino a raggiungere i 2.000 miliardi di dollari entro la fine del 2028, con i fondi del mercato monetario e i titoli azionari statunitensi tokenizzati che rappresenterebbero la maggior parte del mercato previsto.
Mentre Standard Chartered si aspetta che le attività tokenizzate generino un'attività significativamente maggiore nella DeFi, alcuni ricercatori hanno avvertito che la tokenizzazione non garantisce mercati profondi o unificati.
Il CEO di Axis, Chris Kim, aveva precedentemente dichiarato a Cointelegraph che l'emissione della stessa attività su più blockchain e formati può creare liquidità a compartimenti stagni, divari di prezzo e costi più elevati, limitando la facilità con cui le attività tokenizzate possono essere scambiate anche se il loro valore di mercato complessivo cresce.
Oya Celiktemur, direttore vendite di Ondo Finance per Europa, Medio Oriente e Africa, ha inoltre affermato alla Paris Blockchain Week di aprile che la tokenizzazione di un asset illiquido non lo rende “magicamente” liquido.
Kendrick ha affermato che Uniswap potrebbe affermarsi come una piattaforma di trading fondamentale man mano che un numero crescente di asset tokenizzati viene trasferito sulla blockchain. Ha sottolineato le dimensioni dell’exchange decentralizzato, il suo marchio e la sua storia di operatività attraverso diversi cicli del mercato delle criptovalute.
Kendrick ha aggiunto che tali caratteristiche potrebbero rivelarsi particolarmente importanti per le istituzioni finanziarie tradizionali, che probabilmente daranno priorità alla sicurezza e all’affidabilità nel trasferire gli asset real-world tokenizzati (RWA) alla DeFi.
“Se Uniswap riuscirà a commercializzarsi a sufficienza e a creare partnership con la finanza tradizionale (TradFi) abbastanza significative da consentirne la scalabilità, il suo multiplo tra capitalizzazione di mercato e commissioni di transazione è destinato ad aumentare, riducendo il divario con Coinbase”, ha scritto.
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