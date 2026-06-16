Uniswap considerato potenziale punto di riferimento per mercati tokenizzati

Standard Chartered prevede che le risorse vincolate nella finanza decentralizzata (DeFi) aumenteranno di 37 volte, raggiungendo i 2,7 trilioni di dollari entro la fine del 2030.

Tale espansione sarebbe trainata sia dalle risorse del mondo reale tokenizzate (RWA) sia dalle risorse native delle criptovalute che transitano attraverso protocolli on-chain, ha affermato lunedì Geoff Kendrick, responsabile della ricerca sulle risorse digitali presso Standard Chartered, in una nota di ricerca.

“Penso che la prossima opportunità di ricchezza generazionale nelle risorse digitali arriverà tramite i protocolli DeFi”, ha detto Kendrick. “Stimo che la quantità di risorse tokenizzate attive nella DeFi aumenterà di 37 volte entro la fine del 2030.”

Secondo Kendrick, attualmente solo il 3% delle stablecoin e il 10% delle RWA tokenizzate sono utilizzate nella DeFi. Ha previsto che la quota di asset tokenizzati utilizzati nella DeFi salirà al 30% entro la fine del 2030, dall'attuale 3,5% circa.

La previsione sottolinea le crescenti aspettative istituzionali che la tokenizzazione possa convogliare più capitale nella DeFi. Tuttavia, per raggiungere i 2,7 trilioni di dollari sarebbe necessario che gli asset on-chain crescessero rapidamente e che la quota di valore tokenizzato utilizzata nei protocolli DeFi aumentasse di quasi nove volte.

Valore totale bloccato nella finanza decentralizzata. Fonte: DefiLlama

Standard Chartered aveva precedentemente previsto che le attività ponderate per il rischio (RWA) tokenizzate, escluse le stablecoin, sarebbero cresciute fino a raggiungere i 2.000 miliardi di dollari entro la fine del 2028, con i fondi del mercato monetario e i titoli azionari statunitensi tokenizzati che rappresenterebbero la maggior parte del mercato previsto.

Mentre Standard Chartered si aspetta che le attività tokenizzate generino un'attività significativamente maggiore nella DeFi, alcuni ricercatori hanno avvertito che la tokenizzazione non garantisce mercati profondi o unificati.

Il CEO di Axis, Chris Kim, aveva precedentemente dichiarato a Cointelegraph che l'emissione della stessa attività su più blockchain e formati può creare liquidità a compartimenti stagni, divari di prezzo e costi più elevati, limitando la facilità con cui le attività tokenizzate possono essere scambiate anche se il loro valore di mercato complessivo cresce.

Oya Celiktemur, direttore vendite di Ondo Finance per Europa, Medio Oriente e Africa, ha inoltre affermato alla Paris Blockchain Week di aprile che la tokenizzazione di un asset illiquido non lo rende “magicamente” liquido.

Uniswap considerato potenziale punto di riferimento per mercati tokenizzati

Kendrick ha affermato che Uniswap potrebbe affermarsi come una piattaforma di trading fondamentale man mano che un numero crescente di asset tokenizzati viene trasferito sulla blockchain. Ha sottolineato le dimensioni dell’exchange decentralizzato, il suo marchio e la sua storia di operatività attraverso diversi cicli del mercato delle criptovalute.

Kendrick ha aggiunto che tali caratteristiche potrebbero rivelarsi particolarmente importanti per le istituzioni finanziarie tradizionali, che probabilmente daranno priorità alla sicurezza e all’affidabilità nel trasferire gli asset real-world tokenizzati (RWA) alla DeFi.

“Se Uniswap riuscirà a commercializzarsi a sufficienza e a creare partnership con la finanza tradizionale (TradFi) abbastanza significative da consentirne la scalabilità, il suo multiplo tra capitalizzazione di mercato e commissioni di transazione è destinato ad aumentare, riducendo il divario con Coinbase”, ha scritto.