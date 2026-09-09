Dopo la causa precedente, CCI e Blockchain Association cercano di bloccare la tassa dello 0,2% sulle criptovalute dell’Illinois, sostenendo che sia incostituzionale e imponga costosi oneri di conformità.

Il Crypto Council for Innovation (CCI) e la Blockchain Association (BA) cercano di impedire all’Illinois di applicare una tassa dello 0,2% sulle transazioni in criptovalute prima della sua entrata in vigore a gennaio 2027.

I gruppi commerciali hanno dichiarato mercoledì di aver presentato una richiesta di ingiunzione preliminare presso la Circuit Court della contea di Sangamon, in Illinois, per proteggere le aziende di asset digitali da un danno irreparabile.

«Alle aziende viene chiesto di spendere milioni per costruire sistemi destinati a una tassa che viola i loro diritti costituzionali, senza risposte a domande fondamentali su cosa venga tassato e quando, il tutto sotto la minaccia di sanzioni penali», ha dichiarato in una nota Ji Hun Kim, CEO di CCI. «Questi costi vengono sostenuti proprio ora, in vista della scadenza del 1° gennaio, costringendo le aziende a dirottare risorse e dipendenti essenziali verso una tassa chiaramente illegittima».

I due gruppi hanno intentato una causa il mese scorso contestando la tassa dell’Illinois sugli asset digitali, sostenendo che violasse la Costituzione degli Stati Uniti, la costituzione dello Stato, le leggi federali e statali sul giusto processo e il Federal Internet Tax Freedom Act.

Il governatore dell’Illinois JB Pritzker ha promulgato il provvedimento a giugno come «tassa sul privilegio», nell’ambito del bilancio dello Stato per l’anno fiscale 2027, imponendo che gli utenti di criptovalute fossero tassati in base al volume delle transazioni anziché al reddito. Un altro gruppo commerciale, la Digital Chamber, aveva intentato una causa analoga pochi giorni prima.

Lo Stato del Midwest è stato il primo della nazione a prendere di mira specificamente le transazioni in criptovalute.

«Lo Stato perde ben poco aspettando. Tutti gli altri perdono molto andando avanti. E se questa legge resterà in vigore, l’Illinois non sarà l’ultimo Stato a tentare questa strada», ha dichiarato Summer Mersinger, CEO della Blockchain Association.

Separatamente, l’Illinois sta prendendo di mira anche i mercati predittivi. Kalshi ha presentato una causa contro i funzionari dell’Illinois in merito a una legge entrata in vigore il 1° luglio che «vieta espressamente i contratti sugli eventi sportivi» e che, secondo l’azienda, viola la legge federale imponendo una licenza statale.

Separatamente, Pritzker ha firmato un ordine esecutivo ad aprile, vietando ai dipendenti statali di scommettere sulle piattaforme, nel tentativo di «prevenire l’insider trading nel contesto della rapida crescita dei mercati predittivi online e dei contratti di scommessa legati a eventi».

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