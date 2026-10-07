World Liberty Financial ha illustrato i piani per portare USD1 sulle principali piattaforme online, mentre Mesh ha annunciato una partnership per i pagamenti il cui lancio è previsto in questo trimestre.

I dirigenti di World Liberty Financial (WLFI) hanno illustrato i piani per portare i pagamenti in stablecoin USD1 alle principali attività online durante una tavola rotonda al Token2049 di Singapore mercoledì.

L’amministratore delegato di WLFI Zach Witkoff e il cofondatore Zak Folkman hanno partecipato a una tavola rotonda dedicata alle stablecoin alla conferenza di settore insieme al cofondatore e amministratore delegato di Mesh, Bam Azizi.

Azizi ha annunciato una partnership con WLFI che consentirebbe ai detentori di USD1 di spendere la stablecoin attraverso la rete di esercenti del fornitore di infrastrutture di pagamento. Il lancio è previsto per questo trimestre.

«Oltre all’utilizzo della stessa app di World Liberty, stiamo già pianificando di implementare questa identica tecnologia presso alcune delle maggiori aziende Web2 presenti sul mercato», ha dichiarato Folkman.

Zak Folkman di WLFI parla durante un panel sulle stablecoin al Token2049 di Singapore mercoledì. Foto: Aubrey Paller/Cointelegraph





WLFI è un’impresa crypto sostenuta dalla famiglia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La sua stablecoin USD1 è progettata per mantenere un valore di 1 dollaro ed è emessa da BitGo, con riserve costituite da liquidità, fondi del mercato monetario del governo statunitense e altri equivalenti della liquidità.

La capitalizzazione di mercato della stablecoin ammontava a 4,45 miliardi di dollari al momento della stesura, secondo CoinGecko.

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WLFI punta ad assumere l’emissione di USD1

Ad agosto, l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) degli Stati Uniti ha concesso l’approvazione condizionata a WLFI per costituire una trust bank nazionale destinata a emettere stablecoin garantite dal dollaro e a custodire asset digitali.

La mossa consentirebbe a WLFI di assumere l’emissione di USD1, secondo Witkoff.

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«Oggi emettiamo tramite BitGo», ha dichiarato. «Con questa licenza fiduciaria, saremo in grado di assumerci direttamente questa responsabilità.»

L’approvazione della licenza ha suscitato critiche da parte della senatrice Elizabeth Warren, che ha denunciato conflitti di interesse legati ai rapporti tra la famiglia Trump e WLFI. Warren e altri senatori hanno presentato l’Ending Presidential Corruption in Banking Act in risposta.

L’OCC ha dichiarato che i suoi vertici e il suo personale hanno agito in conformità con i propri doveri statutari e gli obblighi etici durante l’esame della domanda.

Durante il panel, Witkoff ha descritto l’approvazione condizionata come qualcosa che WLFI aveva ottenuto «nonostante alcuni degli attacchi contro di noi», riferendosi alle critiche dei media tradizionali e dei politici.

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