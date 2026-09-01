La società di investimento 1789 Capital, legata a Donald Trump Jr., starebbe investendo circa 300 milioni di dollari in Polymarket, un mercato predittivo basato su blockchain.

1789 Capital, di cui Donald Trump Jr. è socio, investirà 300 milioni di dollari nell’ambito di un round da 1 miliardo che porterebbe la valutazione di Polymarket a 21 miliardi di dollari, hanno dichiarato lunedì al Wall Street Journal persone a conoscenza della questione.

L’investimento porterebbe il totale degli investimenti di 1789 Capital in Polymarket a circa 500 milioni di dollari e renderebbe la società uno dei principali finanziatori della piattaforma.

Cointelegraph ha contattato 1789 Capital e Polymarket per un commento.

ICE resta il principale investitore noto di Polymarket. In un documento 10-Q depositato il 30 luglio, ICE ha dichiarato di aver investito complessivamente 1,6 miliardi di dollari in azioni privilegiate di Polymarket. Al 30 giugno, le partecipazioni avevano un valore contabile di circa 2 miliardi di dollari e rappresentavano circa il 22% delle azioni in circolazione, ovvero il 14% su base completamente diluita.

Secondo quanto riferito, Polymarket ha avviato ad aprile le trattative per raccogliere 400 milioni di dollari in nuovo capitale, quando puntava a raccogliere i fondi a una potenziale valutazione di 15 miliardi di dollari, inferiore alla valutazione di 22 miliardi di dollari del suo principale concorrente, Kalshi.

I mercati predittivi sono sottoposti a un controllo normativo sempre più intenso negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Il 14 agosto, secondo quanto riferito, JPMorgan Chase ha interrotto il rapporto bancario con Polymarket per motivi normativi, ma ha dichiarato di essere ancora interessata a un potenziale ruolo di sottoscrittore qualora Polymarket tentasse di quotarsi in borsa.

Più di una dozzina di Stati statunitensi hanno intrapreso azioni legali contro Polymarket, Kalshi o entrambe per i contratti sugli eventi sportivi, mentre le autorità di diversi Paesi hanno anche bloccato o limitato l’accesso a Polymarket.

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