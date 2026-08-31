La società di brokeraggio aggiunge gli asset digitali ad azioni, ETF e opzioni, mentre la proprietà di criptovalute in Canada cresce e le autorità di regolamentazione si orientano verso norme più chiare per il settore.

Webull, una piattaforma di brokeraggio e trading autogestita, sta ampliando la propria offerta canadese per includere le criptovalute, aggiungendo il Canada a una presenza nel settore delle criptovalute che comprende già Stati Uniti, Australia e Brasile.

La società ha annunciato lunedì che la propria offerta canadese di criptovalute funzionerà sull’infrastruttura Crypto-as-a-Service di Coinbase, che fornirà i servizi sottostanti di trading e custodia. Il sito canadese di Webull mostra attualmente 10 criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Solana (SOL), indicando inoltre che sono disponibili anche altri asset.

L’aggiunta delle criptovalute amplia l’offerta canadese di Webull oltre le azioni, i fondi negoziati in borsa e le opzioni, affiancando gli asset digitali agli investimenti tradizionali già disponibili per i suoi clienti retail.

Webull ha citato la crescente adozione delle criptovalute in Canada tra le ragioni dell’espansione, richiamando una ricerca dell’Ontario Securities Commission che afferma che la proprietà di asset digitali è salita al 25% quest’anno, rispetto al 10% del 2023.

Gli investimenti canadesi in criptovalute stanno crescendo mentre le autorità di regolamentazione del Paese lavorano per definire norme più chiare per il settore, incluso un quadro federale per gli stablecoin. Il Canada non dispone ancora di norme complete per gli stablecoin garantiti da valute fiat, ma lo Stablecoin Act, presentato dopo il bilancio federale del 2025, stabilirebbe requisiti sia per gli emittenti nazionali sia per quelli esteri.

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