Il Regno Unito sanziona tre exchange di criptovalute legati a fondi illeciti russi

Il Regno Unito ha sanzionato exchange di criptovalute e processori di pagamenti, alcuni dei quali erano legati a migliaia di entità russe e all’exchange sanzionato HTX.

Il governo britannico ha sanzionato tre exchange di criptovalute e due piattaforme di pagamento sospettati di aver aiutato entità russe a eludere le sanzioni finanziarie.

Tre dei fornitori di servizi erano legati al Kirghizistan, mentre due di loro facilitavano transazioni con la rete A7 sostenuta dal Cremlino, ha annunciato giovedì il Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) del Regno Unito.

L’interruzione dell’accesso a queste piattaforme rende più difficile per le entità sanzionate trasferire e accedere ai fondi, ha dichiarato il ministero degli Esteri, aggiungendo che la rete finanziaria A7 ha affermato di aver movimentato oltre 90 miliardi di dollari lo scorso anno, quasi la metà della spesa militare annuale della Russia.

La piattaforma di analisi blockchain Chainalysis ha rilevato che due dei processori di pagamenti sanzionati, Cryptomus e Heleket, hanno ricevuto fondi da migliaia di controparti illecite, raggiungendo un picco di 900 entità in un singolo mese alla fine del 2025.

Un’altra piattaforma sanzionata, l’exchange kirghiso TokenSpot, era anch’essa legata alla rete A7. Chainalysis ha stabilito che TokenSpot, insieme a Grinex e Meer, ha ricevuto oltre 308 milioni di dollari dallo stesso indirizzo di deposito di HTX.

A maggio, le autorità britanniche hanno incluso Huobi Global, l’operatore dell’exchange di criptovalute HTX, nel loro pacchetto di sanzioni. HTX ha contestato la decisione, sostenendo che la designazione si applica solo a Huobi Global in quanto entità giuridica separata, e ha dichiarato che il suo exchange online e i fondi degli utenti non sono interessati.

Cointelegraph ha contattato TokenSpot, Cryptomus e Heleket per un commento sulla questione.

Nel frattempo, la stablecoin A7A5, sostenuta dal rublo russo, ha elaborato 110 miliardi di dollari in transazioni on-chain cumulative fino a giugno, continuando a crescere nonostante le sanzioni occidentali, secondo CertiK.

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