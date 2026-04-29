Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha annunciato che l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del dipartimento ha sanzionato diversi wallet legati all’Iran, portando le autorità a congelare 344 milioni di dollari in criptovalute.

In un post su X, Bessent ha dichiarato che la mossa dell’OFAC rientra negli sforzi degli Stati Uniti per “indebolire sistematicamente la capacità di Teheran di generare, spostare e rimpatriare fondi”. Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi aerei congiunti contro l’Iran alla fine di febbraio.

“Seguiremo il denaro che Teheran sta disperatamente cercando di trasferire fuori dal Paese e colpiremo tutte le linee di finanziamento legate al regime”, ha dichiarato Bessent.

L’annuncio del Segretario al Tesoro è arrivato appena un giorno dopo che l’emittente di stablecoin Tether aveva dichiarato di aver congelato oltre 344 milioni di dollari in USDt (USDT) su richiesta delle autorità statunitensi per “attività legate a condotte illecite”. All’epoca, la società non aveva menzionato esplicitamente l’Iran.

In un avviso pubblicato venerdì nella lista degli Specially Designated Nationals dell’OFAC, l’agenzia governativa ha sanzionato due indirizzi crypto su Tron per un valore complessivo di 344 milioni di dollari. I funzionari del Tesoro hanno sostenuto che i wallet erano legati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e al gruppo politico islamista Hezbollah.

Secondo quanto riferito, l'Iran intascherebbe i pedaggi in crypto per il transito nello Stretto di Ormuz

L’annuncio delle sanzioni è seguito ai report secondo cui l’Iran stava pianificando di far pagare alle navi in Bitcoin (BTC) il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, un chokepoint cruciale per il trasporto di petrolio e altre forniture. Giovedì Forbes ha riferito che l’Iran aveva incassato entrate derivanti dai pedaggi in crypto.

Sebbene il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia dichiarato che, da questa settimana, gli Stati Uniti erano vincolati a un accordo di cessate il fuoco con l’Iran, le tensioni continuano a intensificarsi attorno allo Stretto. Secondo quanto riportato, l’Iran avrebbe attaccato tre navi che utilizzavano quella rotta marittima, mentre le forze navali statunitensi hanno istituito un blocco.