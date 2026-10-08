Il governo degli Stati Uniti ha completato un’altra importante transazione riguardante criptovalute sequestrate, poche ore dopo aver trasferito una quantità significativa di Bitcoin a un wallet di Coinbase Prime.

I dati della blockchain di mercoledì hanno mostrato che un wallet associato a criptovalute sequestrate dal governo degli Stati Uniti aveva trasferito oltre 12.267 Bitcoin (BTC), per un valore superiore a 1 miliardo di dollari al momento della pubblicazione. Il trasferimento è avvenuto poche ore dopo trasferimenti analoghi da parte del governo, per un totale di 770 milioni di dollari in BTC verso un wallet di Coinbase Prime.

Arkham Research ha collegato il wallet che ha trasferito i Bitcoin al recupero dei fondi dell’hack di Bitfinex del 2016, durante il quale gli hacker hanno rubato 119.756 BTC. Al momento della pubblicazione, l’identità del proprietario dell’indirizzo ricevente era sconosciuta.

Cointelegraph ha contattato gli U.S. Marshals e il Dipartimento di Giustizia per un commento sui trasferimenti verso Coinbase Prime, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Le stime suggeriscono che il governo degli Stati Uniti detenesse 328.372 BTC nel 2026, derivanti da beni sequestrati in procedimenti penali e indagini. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato nel marzo 2025 un ordine esecutivo che istituisce una riserva strategica di Bitcoin e criptovalute, ma i legislatori stanno ancora cercando di codificare l’ordine in legge.

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