Il candidato repubblicano dell’Ohio detiene una partecipazione in una società di gestione di asset digitali e ha ricevuto donazioni da numerosi operatori del settore, ma ha evitato di fare delle criptovalute un tema centrale della campagna.

Due anni fa, l’allora candidato alla presidenza Vivek Ramaswamy non riusciva a smettere di elogiare le virtù delle criptovalute.

Candidato alla nomination repubblicana del 2024 nella corsa alla Casa Bianca, Ramaswamy inseriva nei suoi discorsi elettorali elogi per Bitcoin (BTC) e per le operazioni di mining dei token, schierandosi fermamente contro le valute digitali delle banche centrali.

Ora Ramaswamy, candidato alla presidenza, corre per diventare il prossimo governatore dell’Ohio. Sebbene non stia esattamente prendendo le distanze dalle sue posizioni sugli asset digitali, non li sta mettendo in primo piano nella sua campagna, nonostante la notevole esposizione agli investimenti in criptovalute e agli interessi dello Stato Buckeye.

Post su X del 2023 sulle CBDC. Fonte: Vivek Ramaswamy

Durante la sua candidatura presidenziale del 2024, Ramaswamy rilasciava frequentemente dichiarazioni contrarie alle valute digitali delle banche centrali (CBDC), elogiando Bitcoin (BTC) e le sue operazioni di mining e partecipando spesso agli eventi del settore in qualità di relatore principale.

Dopo che Donald Trump vinse le elezioni presidenziali, affidò a Ramaswamy la guida del Department of Government Efficiency, o DOGE, insieme a Elon Musk. Ramaswamy se ne andò senza essere mai stato ufficialmente parte dell’amministrazione.

Prima di annunciare la sua candidatura alla carica di governatore dell’Ohio nel febbraio 2025, pubblicò un messaggio a sostegno dell’Ohio Strategic Cryptocurrency Reserve Act, una legge statale che consentirebbe la creazione di una riserva strategica di Bitcoin. Nel settembre 2025, Strive, la società di gestione patrimoniale da lui cofondata nel 2022, annunciò l’intenzione di entrare nel mercato degli asset digitali con un ETF obbligazionario su Bitcoin, incentrato sulle obbligazioni emesse da società che acquisiscono BTC.

Cointelegraph ha contattato la campagna di Ramaswamy, ma non ha ricevuto risposta alle ripetute richieste di intervista.

Le criptovalute nella candidatura a governatore

Dopo il lancio ufficiale della sua campagna, Ramaswamy inizialmente mantenne gran parte della stessa retorica sostenuta durante la sua candidatura presidenziale, intervenendo anche alla conferenza Bitcoin for America a marzo e a Bitcoin 2025 a maggio.

Il sito web della sua campagna accetta donazioni in criptovalute e gode del sostegno finanziario dei cofondatori della società di criptovalute della famiglia Trump, World Liberty Financial: Chase Herro, Zak Folkman e Zachary Witkoff, i quali hanno donato tutti l’importo massimo consentito di 16.615 dollari ciascuno.

Anche altre entità associate all’industria delle criptovalute hanno donato milioni di dollari al Super political action committee (PAC) di Ramaswamy, “V-PAC: Victors, Not Victims”, tra cui 20 milioni di dollari dal cofondatore del Susquehanna International Group Jeff Yass, 6 milioni di dollari dal fondatore di NYDIG Ross Stevens, 5 milioni di dollari dal miliardario Elon Musk e 5.000 dollari dal Bitcoin Voter Project.

Ramaswamy ha mantenuto la sua partecipazione in Strive, che ha riferito di detenere 23.156 BTC, per un valore di circa 2 miliardi di dollari al 28 agosto. Un documento depositato ad agosto presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha mostrato che il candidato possedeva 5.693.897 azioni della società, per un valore di oltre 170 milioni di dollari al 26 settembre. Ha inoltre riferito di detenere personalmente più di 1.000 dollari in BTC ed Ether (ETH) ad aprile tramite un wallet Coinbase.

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Nel settembre 2026, a poche settimane dalle elezioni, le dichiarazioni pubbliche di Ramaswamy sugli asset digitali e sulle relative politiche sembrano essere diminuite rispetto alla sua retorica del 2024 e persino del 2025. Al momento della pubblicazione, non aveva commentato l’avviso del 17 settembre del Segretario di Stato dell’Ohio Frank LaRose, che annunciava l’accettazione delle criptovalute per il pagamento di tasse e servizi statali.

Cosa cambia per gli elettori dell’Ohio nel 2026? I data center, innanzitutto

Gli elettori dell’Ohio potrebbero essere una delle ragioni per cui Ramaswamy sembra aver attenuato i discorsi sulle criptovalute. Nel 2024 lo Stato era già stato oggetto di oltre 40 milioni di dollari di spese da parte di gruppi allineati al settore per sostenere la candidatura al Senato del repubblicano Bernie Moreno.

Due anni fa, Moreno sconfisse il democratico uscente Sherrod Brown, ma la storia comincia a ripetersi: Brown ora corre contro il repubblicano Jon Husted per un’altra possibilità al Senato nelle elezioni del prossimo mese. Il PAC Fairshake ha promesso di spendere inizialmente 30 milioni di dollari per opporsi nuovamente al democratico, avendo già segnalato 11 milioni di dollari in acquisti di spazi pubblicitari.

A dire il vero, un sondaggio condotto dal Digital Currency Group nel maggio 2024, mesi prima delle elezioni, indicava che gli elettori dell’Ohio erano “più negativi nei confronti delle criptovalute” rispetto a quelli di altri Stati degli USA: il 79% degli intervistati dello Stato dichiarava di non aver mai posseduto criptovalute e il 77% esprimeva opinioni negative sulla valuta digitale.

Anche il sentiment sui data center è diventato una questione controversa della campagna per i politici dell’Ohio nel 2026. Secondo il Pew Research Center, ad aprile in Ohio c’erano 166 data center, dando allo Stato più strutture di qualsiasi altro nel Paese. È anche sede di numerose operazioni di mining di criptovalute, tra cui Cipher Mining, Bitdeer e BIT Mining.

I sondaggi pubblici hanno inoltre mostrato che la maggioranza dei residenti dell’Ohio non sostiene la presenza di data center nelle proprie comunità. Ad agosto Ramaswamy ha promesso che qualsiasi centro costruito in una comunità dell’Ohio avrebbe comportato per i residenti costi dell’elettricità pari a zero e tasse sulla proprietà più basse, mentre la sua avversaria democratica, Amy Acton, ha proposto che “tutti i costi relativi al gas, all’acqua e all’elettricità devono essere coperti dai data center e dai loro investitori, non dai contribuenti dell’Ohio o dalle nostre comunità.”

Al 22 settembre, una media dei dati di RealClearPolling indicava Acton in vantaggio di un punto su Ramaswamy, rendendo la corsa sostanzialmente incerta. All’ultima rilevazione di lunedì, un contratto su un evento di Kalshi registrava oltre 2 milioni di dollari di scommesse e assegnava alla candidata democratica una probabilità del 66% di vincere la corsa alla carica di governatore, con quote simili su un contratto di Polymarket.

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