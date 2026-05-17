Broadridge Financial Solutions ha dichiarato di aver ampliato la propria infrastruttura per supportare i titoli tokenizzati accanto agli asset tradizionali, mentre le società di Wall Street continuano a sviluppare infrastrutture per il trading e il settlement basati su blockchain.

La società di tecnologia finanziaria, focalizzata sui mercati istituzionali dei titoli, ha dichiarato martedì che la sua piattaforma supporta ora azioni tokenizzate, fondi, asset alternativi e strumenti del mercato monetario nelle operazioni di trading, order routing e post-trade.

La società quotata al New York Stock Exchange ha aggiunto che il sistema si collega a reti blockchain pubbliche e permissioned, tra cui chain compatibili con Ethereum e Canton. Lunedì, la società aveva dichiarato di aver iniziato a gestire una piattaforma Agentic AI per i flussi di lavoro nei mercati dei capitali e nella gestione patrimoniale.

Broadridge ha dichiarato che la sua piattaforma Distributed Ledger Repo tokenizza attualmente oltre 365 miliardi di dollari in asset al giorno, mentre la sua infrastruttura più ampia supporta oltre 15.000 miliardi di dollari in transazioni su titoli ogni giorno.

Secondo la società, il sistema ampliato consentirà alle istituzioni di elaborare titoli tokenizzati, asset frazionati e posizioni legate alle criptovalute accanto agli strumenti finanziari tradizionali, utilizzando gli stessi flussi di lavoro per settlement, riconciliazione, reporting e compliance.

Broadridge ha inoltre affermato che la piattaforma supporta anche operazioni societarie, voto per delega e processi di governance sia per gli asset tokenizzati che per quelli tradizionali.

Il mercato dei Treasury tokenizzati continua a crescere

La mossa di Broadridge arriva mentre istituzioni finanziarie e società crypto continuano ad ampliare i prodotti di investimento tokenizzati e le infrastrutture di mercato basate su blockchain.

Separatamente, martedì Franklin Templeton e Payward, società madre di Kraken, hanno annunciato una collaborazione su prodotti di investimento tokenizzati e infrastrutture per asset digitali istituzionali.

Le società hanno dichiarato di voler esplorare il lancio di prodotti tokenizzati orientati al rendimento e l’integrazione dei fondi monetari tokenizzati BENJI di Franklin Templeton nella piattaforma di Kraken. Payward ha affermato che il suo framework xStocks per azioni tokenizzate ha elaborato oltre 30 miliardi di dollari in volume di trading dal lancio avvenuto lo scorso anno.

Sempre martedì, Depository Trust & Clearing Corporation ha svelato i piani per integrare l’infrastruttura di Chainlink in una piattaforma di gestione del collateral basata su blockchain, progettata per supportare settlement e movimento degli asset quasi in tempo reale nei mercati finanziari.

I dati di RWA.xyz mostrano che i real-world asset tokenizzati distribuiti su reti blockchain sono cresciuti a oltre 32 miliardi di dollari, trainati da prodotti Treasury tokenizzati, materie prime e mercati del credito privato.

Solo i Treasury statunitensi tokenizzati sono cresciuti fino a quasi 16 miliardi di dollari in valore distribuito, guidati dalle offerte di BlackRock, Franklin Templeton e Ondo Finance.

Treasury statunitensi tokenizzati. Fonte: RWA.xyz