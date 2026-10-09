Gli investitori facoltosi sembrano sentirsi sempre più a proprio agio con le criptovalute, anche se i loro consulenti finanziari non tengono il passo. Un nuovo sondaggio di CoinShares ha rilevato che la maggioranza degli investitori facoltosi in sette grandi economie possiede già asset digitali e che molti intendono aumentare la propria esposizione quest'anno.

I risultati arrivano mentre il capitale continua a confluire nelle criptovalute anche in altri modi, nonostante un contesto di mercato più difficile. Bitcoin sta cercando di consolidare il suo miglior trimestre dal 2017, mentre i rendimenti dei Treasury restano sopra il 5% e OKX ha raccolto ulteriori finanziamenti a una valutazione di 25 miliardi di dollari.

Nel frattempo, Strategy sta destinando più capitale alle proprie azioni privilegiate. La scorsa settimana la società ha speso per il riacquisto di azioni STRC più di sei volte quanto ha speso per acquistare Bitcoin.

Il rally di Bitcoin si scontra con un mercato dei Treasury al 5%

Bitcoin arriva dal suo miglior terzo trimestre dal 2017, ma prolungare il rally potrebbe rivelarsi difficile poiché, secondo Delphi Digital, i rendimenti dei Treasury superiori al 5% offrono agli investitori un'alternativa sempre più interessante agli asset rischiosi.

Delphi ha indicato il rialzo del 43% di Bitcoin nel terzo trimestre e la terza settimana consecutiva di avanzamento, ma ha avvertito che «la salita graduale sta avvenendo contro una resistenza reale». Questa resistenza comprende il rialzo dei tassi deciso dalla Federal Reserve a settembre e i rendimenti dei Treasury ai massimi da diversi decenni.

Tuttavia, Vanessa Grellet di Arche Capital ha osservato che la strategia legata alla svalutazione monetaria, che favorisce asset scarsi come Bitcoin e l'oro come copertura contro la diminuzione del potere d'acquisto delle valute fiat, non dipende da tassi d'interesse bassi.

Da allora le prospettive sui tassi sono cambiate. I dati sulle buste paga di settembre hanno mostrato la creazione di appena 29.000 posti di lavoro, ben al di sotto degli 80.000 previsti, riducendo nettamente le probabilità di un rialzo dei tassi a ottobre, secondo il CME FedWatch. Anche il presidente della Fed di New York, John Williams, ha affermato che non c'era urgenza di aumentare nuovamente i tassi.

Per ora, i rendimenti elevati dei Treasury restano un ostacolo per gli asset rischiosi. La scorsa settimana Bitcoin è salito brevemente sopra gli 87.000 dollari, prima di arretrare sotto gli 83.000 dollari mercoledì.

Gli investitori facoltosi si muovono sulle criptovalute più rapidamente dei loro consulenti

La maggioranza degli investitori facoltosi in sette grandi economie detiene asset digitali e le criptovalute rappresentano in media circa il 10% dei loro portafogli, secondo un nuovo sondaggio di CoinShares.

Il sondaggio ha coinvolto 2.230 investitori con almeno 500.000 dollari di asset investibili negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Italia, Svezia e Svizzera. La proprietà di criptovalute variava dal 54% in Svezia a circa il 70% negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Svizzera. In cinque dei sette Paesi, almeno l'85% degli investitori che già possiedono criptovalute ha dichiarato di voler aumentare la propria esposizione nel 2026.

Gli investitori sembrano più a proprio agio con le criptovalute rispetto ad alcuni dei loro consulenti finanziari. Circa quattro intervistati su 10 in Svizzera, Francia, Stati Uniti e Germania che si avvalevano di un consulente lo hanno descritto come eccessivamente prudente riguardo agli asset digitali.

Ric Edelman, fondatore del Digital Assets Council of Financial Professionals, ha messo in discussione il risultato del sondaggio secondo cui le criptovalute rappresentano il 10% del portafoglio medio, affermando che le sue ricerche suggeriscono come siano più comuni allocazioni attuali comprese tra il 2% e il 5%. Ciononostante, Edelman raccomanda allocazioni molto maggiori, dal 10% al 40%, a seconda della tolleranza al rischio dell'investitore.

OKX estende il round di finanziamento a una valutazione di 25 miliardi di dollari

OKX ha raccolto un importo non divulgato a una valutazione di 25 miliardi di dollari, estendendo un round di finanziamento che a marzo aveva raccolto 200 milioni di dollari da Intercontinental Exchange.

All'estensione hanno partecipato partner e investitori già esistenti, tra cui SC Ventures di Standard Chartered, Qube Research & Technologies, Ripple e Circle, emittente di stablecoin. OKX non ha reso noto quanto ha raccolto nell'ultimo round.

Il finanziamento arriva mentre OKX si spinge ulteriormente nei mercati finanziari tradizionali. Lunedì, una joint venture tra OKX e ICE ha depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti la richiesta di lanciare una piattaforma di trading azionario tokenizzato nell'ambito della nuova esenzione per l'innovazione dell'agenzia. Il lancio della piattaforma resta soggetto al deposito e all'esenzione.

Strategy spende sei volte di più per i riacquisti di STRC che per Bitcoin

La scorsa settimana Strategy ha speso 176,3 milioni di dollari per riacquistare 1,77 milioni di azioni STRC, più di sei volte i 28,7 milioni di dollari spesi per acquistare 334 Bitcoin.

Secondo un documento 8-K depositato lunedì presso la SEC, l'acquisto ha portato le partecipazioni di Strategy esattamente a 848.000 BTC. L'accumulo di Bitcoin ha subito un forte rallentamento: le partecipazioni di Strategy sono aumentate appena dello 0,2% nel terzo trimestre, dopo che acquisti per 7.218 BTC sono stati in parte compensati dalla vendita di 5.553 BTC.

Nel frattempo, STRC è tornata vicino al suo valore nominale di 100 dollari. Le azioni venivano scambiate intorno a 99,53 dollari dopo essere scese a circa 75 dollari a fine giugno.

Strategy ha inoltre depositato una delega per chiedere l'approvazione degli azionisti al pagamento giornaliero dei dividendi su STRC, STRF, STRK e STRD. Attualmente STRC paga dividendi due volte al mese, mentre gli altri tre titoli li pagano trimestralmente. Gli azionisti dovrebbero votare la proposta il 28 ottobre.

Se approvati, i dividendi giornalieri di STRC inizierebbero a novembre, seguiti da quelli di STRF, STRK e STRD a gennaio. Strategy ha dichiarato che le modifiche non inciderebbero sui tassi dei dividendi né sui suoi obblighi complessivi di pagamento, ma potrebbero influire sui ritardi nel reinvestimento, sulla liquidità e sulla stabilità dei prezzi.

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