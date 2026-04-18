La società di intelligenza artificiale di Elon Musk, xAI, ha intentato una causa contro lo Stato del Colorado, nel tentativo di bloccare le imminenti norme sull’IA che limitano la libertà di espressione dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale come Grok.

L'azienda di IA contesta in particolare il disegno di legge 24-205 del Senato del Colorado, che mira a proteggere gli utenti dell'IA dalla “discriminazione algoritmica” in settori quali l'occupazione, l'edilizia abitativa e la finanza.

Tuttavia, in un ricorso presentato giovedì presso un tribunale distrettuale degli Stati Uniti in Colorado, xAI ha sostenuto che “il Colorado non può alterare il messaggio di xAI semplicemente perché vuole amplificare le proprie opinioni su argomenti altamente politicizzati quali la correttezza e l'equità”.

L'azienda ha inoltre sostenuto che la legge, che entrerà in vigore il 30 giugno, è contraddittoria in quanto promuove un “trattamento differenziale” nel tentativo di “aumentare la diversità o porre rimedio alla discriminazione storica”.

Costringere xAI a modificare Grok interferirebbe anche con il suo obiettivo di essere “alla massima ricerca della verità”, ha affermato.



Il Colorado non è il primo Stato contro cui xAI ha intentato causa in merito alle normative sull'IA. A dicembre, ha citato in giudizio la California per la sua legge sulla trasparenza dei dati di addestramento dell'IA generativa, sostenendo che gli obblighi di divulgazione costringono a rivelare informazioni e svelano segreti commerciali, in violazione del Primo e del Quinto Emendamento.

Le leggi sull'IA del Colorado e della California fanno seguito alle accuse rivolte a Grok per aver espresso in passato commenti razzisti, sessisti e antisemiti.

David Sacks: Norme su AI dovrebbero essere lasciate ad autorità di regolamentazione federali

Il responsabile dell'IA alla Casa Bianca, David Sacks, ha promosso un'iniziativa affinché le autorità di regolamentazione statali si astengano dall'elaborare norme in materia di IA, sostenendo la necessità di uno standard federale unico per l'IA invece di un “mosaico” di leggi statali.

“Il problema che stiamo vedendo in questo momento è che ci sono 50 stati diversi che regolano la materia in 50 modi diversi, e questo sta creando un mosaico di normative difficile da rispettare per gli innovatori”, ha dichiarato Sacks alla fine di marzo.

Sacks è stato nominato copresidente del Consiglio presidenziale dei consulenti per la scienza e la tecnologia, di recente istituzione, proprio per affrontare tale questione.