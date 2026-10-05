Un gruppo di advocacy incentrato su Zcash ha presentato la registrazione per fare lobbying a Washington, intensificando gli sforzi dell'ecosistema delle criptovalute orientate alla privacy per contribuire a definire la politica statunitense sugli asset digitali.

Pretty Good Policy for Zcash (PGPZ) ha presentato una registrazione per attività di lobbying con effetto dal 1° ottobre, indicando il direttore esecutivo Divij Pandya come unico lobbista. La registrazione indica il Digital Asset Market Clarity Act e due proposte fiscali sugli asset digitali tra le questioni attuali e previste sulle quali fare lobbying.

PGPZ è stata lanciata nel giugno di quest'anno, sviluppandosi da Pretty Good Policy for Crypto, lanciata nel 2022 da Electric Coin Co. L'iniziativa ha ospitato tavole rotonde sulle politiche pubbliche a Washington e nel 2023 ha organizzato un briefing al Congresso sulle tecnologie di cifratura.

Il fondatore di PGPZ e chief policy and regulatory officer di ZODL, Paul Brigner, ha dichiarato che l'obiettivo è “assicurarsi che Zcash abbia a Washington un impegno serio, organizzato e credibile sul piano delle politiche pubbliche.”

“I responsabili politici stanno prendendo decisioni che influenzeranno la possibilità per il denaro digitale che tutela la privacy di esistere, essere utilizzato legalmente e servire l'interesse pubblico. PGPZ mira a garantire che Zcash sia compresa, rappresentata e difesa in queste discussioni”, ha dichiarato.

Ad agosto, gli Zcash Community Grants hanno approvato una sovvenzione di 750.000 dollari per finanziare il primo anno di attività di PGPZ.

Correlato: Zcash punta a novembre per l'aggiornamento della mainnet NU7, con blocchi da 25 secondi