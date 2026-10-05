L’aggiornamento NU7 di Zcash è ora attivo sulla testnet, dando agli sviluppatori diverse settimane per valutare i blocchi da 25 secondi e altre modifiche al protocollo prima dell’attivazione pianificata sulla mainnet a novembre.

Zcash ha attivato il suo aggiornamento di rete NU7 sulla testnet, portando le modifiche al protocollo pianificate nella fase di test dal vivo circa un mese prima del lancio previsto sulla mainnet.

Secondo l’esploratore dei blocchi della testnet di Zcash, ZecBlock, il blocco 4.465.026 — il punto di attivazione programmato di NU7 — è stato minato il 4 ottobre alle 18:21:45 UTC. Zcash ha confermato l’attivazione in un post su X, affermando che NU7 era attivo sulla testnet.

NU7 è il prossimo aggiornamento di rete di Zcash e mira a ridurre da 75 a 25 secondi l’intervallo obiettivo tra i blocchi della rete. L’aggiornamento disabilita inoltre le transazioni di versione 4 e integra un Meccanismo di sostenibilità della rete che reindirizza una parte delle commissioni di transazione verso future ricompense dei blocchi.

La disabilitazione delle transazioni di versione 4 renderebbe inoltre impossibile spendere gli ZEC detenuti nel pool shielded legacy Sprout di Zcash, a meno che gli utenti non spostino i fondi prima che NU7 si attivi completamente.

La Zcash Foundation ha dichiarato venerdì che gli operatori della testnet dovrebbero utilizzare la release candidate per testare NU7 «in condizioni reali». La fase di testnet consente agli sviluppatori di valutare l’aggiornamento prima di decidere se procedere con l’attivazione sulla mainnet.

Gli sviluppatori di Zcash sono programmati per prendere una decisione finale sull’attivazione sulla mainnet e stabilirne l’altezza di attivazione il 20 ottobre, sulla base della loro esperienza con NU7 sulla testnet. L’attivazione sulla mainnet è prevista per il 5 novembre.

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