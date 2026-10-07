Il responsabile della strategia di BingX, Kevin Lee, afferma che gli investitori facoltosi del “denaro vecchio” stanno adottando nei confronti di Bitcoin (BTC) un approccio più orientato al lungo termine rispetto a molti trader nativi delle criptovalute.

In una conversazione informale di Token2049 con il responsabile dei contenuti multimediali di Cointelegraph, Ciaran Lyons, Lee ha detto di avere a che fare con “molto denaro vecchio” in cerca di investimenti alternativi.

“Hanno una maggiore resilienza di tutti noi”, ha detto Lee.

Ha aggiunto che Bitcoin è cresciuto abbastanza da spingere sempre più gli investitori facoltosi a considerarlo un modo per diversificare un portafoglio, invece di aspettarsi che “aumenti di dieci volte in due settimane”.

Lee ha descritto gli investitori facoltosi come una fonte di capitale per le criptovalute in gran parte non sfruttata, affermando che il loro approccio basato sull’acquisto e la detenzione potrebbe rendere Bitcoin uno strumento di diversificazione del portafoglio per un numero maggiore di investitori. Tuttavia, i dati sulle family office suggeriscono che un’adozione più ampia rimane limitata.

Cointelegraph's Ciaran Lyons (left) and BingX CSO Kevin Lee (right) at Token2049 Singapore. Photo: Aubrey Paller/Cointelegraph

Gli investitori facoltosi in criptovalute adottano una prospettiva di lungo periodo, ma l’adozione resta limitata

Alcuni investitori facoltosi citano sempre più spesso l’apprezzamento di lungo periodo e la diversificazione come motivi per detenere criptovalute.

Lee ha affermato che la crescita di Bitcoin lo ha reso più adatto come strumento di diversificazione del portafoglio, facendo l’esempio di un investitore che destina il 5% all’oro e un altro 5% a Bitcoin, invece di puntare a rendimenti rapidi.

Dati recenti suggeriscono che gli investitori facoltosi che già detengono criptovalute stanno adottando una prospettiva di più lungo periodo sulla classe di asset.

Lunedì, un sondaggio di CoinShares condotto su 2.230 investitori con almeno 500.000 dollari di asset investibili ha rilevato che l’apprezzamento di lungo periodo e la diversificazione erano i principali motivi per investire in criptovalute, mentre la speculazione a breve termine si è classificata all’ultimo posto. Bitcoin era detenuto dall’80% degli investitori in asset digitali intervistati.

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Tuttavia, le criptovalute sono ancora ben lontane dall’essere un’allocazione standard tra le famiglie facoltose.

Un rapporto di JPMorgan pubblicato a febbraio, basato su un sondaggio condotto su 333 family office unifamiliari in 30 Paesi, ha rilevato che l’89% non aveva alcuna esposizione alle criptovalute, mentre la loro allocazione media in criptovalute e asset digitali era appena dello 0,4%. Solo il 17% degli intervistati considerava le criptovalute e gli asset digitali un tema d’investimento chiave.

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