Alcuni investitori facoltosi citano sempre più spesso l’apprezzamento di lungo periodo e la diversificazione come motivi per detenere criptovalute.
Lee ha affermato che la crescita di Bitcoin lo ha reso più adatto come strumento di diversificazione del portafoglio, facendo l’esempio di un investitore che destina il 5% all’oro e un altro 5% a Bitcoin, invece di puntare a rendimenti rapidi.
Dati recenti suggeriscono che gli investitori facoltosi che già detengono criptovalute stanno adottando una prospettiva di più lungo periodo sulla classe di asset.
Lunedì, un sondaggio di CoinShares condotto su 2.230 investitori con almeno 500.000 dollari di asset investibili ha rilevato che l’apprezzamento di lungo periodo e la diversificazione erano i principali motivi per investire in criptovalute, mentre la speculazione a breve termine si è classificata all’ultimo posto. Bitcoin era detenuto dall’80% degli investitori in asset digitali intervistati.
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Tuttavia, le criptovalute sono ancora ben lontane dall’essere un’allocazione standard tra le famiglie facoltose.
Un rapporto di JPMorgan pubblicato a febbraio, basato su un sondaggio condotto su 333 family office unifamiliari in 30 Paesi, ha rilevato che l’89% non aveva alcuna esposizione alle criptovalute, mentre la loro allocazione media in criptovalute e asset digitali era appena dello 0,4%. Solo il 17% degli intervistati considerava le criptovalute e gli asset digitali un tema d’investimento chiave.
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