Capital B ha raccolto 1,1 milioni di euro (1,28 milioni di dollari) attraverso un’emissione di warrant sottoscritta dal CEO di Blockstream Adam Back, estendendo il sostegno del crittografo alla società di tesoreria Bitcoin quotata in Francia.

Back ha sottoscritto 10 milioni di warrant di sottoscrizione a 0,13 $ ciascuno, secondo un annuncio pubblicato lunedì da Capital B. Ogni warrant dà a Back il diritto di acquistare una nuova azione futura della società al prezzo di esercizio di 0,98 $, corrispondente al market net asset value (mNAV) della società di 1,1 per azione, ha affermato l’azienda.

L’accordo aumenterebbe l’esposizione di Back a Capital B, di cui è già uno dei maggiori investitori strategici. Back detiene ora oltre 39,5 milioni di azioni, pari al 9,97% delle azioni di Plan B su base completamente diluita. Back è noto soprattutto come inventore di Hashcash, il sistema proof-of-work citato nel white paper di Bitcoin.

La raccolta arriva mentre alcune società di tesoreria Bitcoin continuano a cercare capitali per strategie di accumulo, mentre altre utilizzano derivati o vendite di asset per gestire il rischio di bilancio durante la flessione di Bitcoin. Capital B e Connecting Excellence Group (XCE), con sede nel Regno Unito, sono state le uniche società di tesoreria Bitcoin a raccogliere capitali in Europa nell’ultimo mese.

Anche la raccolta di capitale da 794.000 $ di XCE del 23 aprile è stata sostenuta da Adam Back.

Capital B raccoglie 1,28 milioni di dollari da Adam Back. Fonte: Capital B

Le azioni di Capital B salgono del 6% dopo l'annuncio dell'aumento di capitale

Capital B ha dichiarato che il nuovo capitale sarà utilizzato per “accelerare” la propria strategia di tesoreria Bitcoin, cosa che è stata percepita come un segnale positivo dagli azionisti.

Il prezzo delle azioni di Capital B è salito di oltre il 6,5% lunedì, ma rimane comunque in calo di oltre il 16% da inizio 2026, secondo i dati di Yahoo! Finance.

Andamento del titolo Capital B (ALCB.PA) da inizio anno. Fonte: Yahoo! Finance

Capital B è la venticinquesima società di tesoreria Bitcoin per dimensioni, con un patrimonio di 2.943 BTC che attualmente valgono circa 234 milioni di dollari, secondo i dati di Bitcointreasuries.net.

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Altre società di tesoreria Bitcoin stanno riducendo il rischio di bilancio associato alla flessione di Bitcoin.

Il 24 aprile, Nakamoto, società di tesoreria Bitcoin quotata al Nasdaq, ha annunciato un programma di derivati su Bitcoin gestito attivamente, volto a generare entrate ricorrenti dalla volatilità e a coprire parte delle proprie riserve corporate in BTC contro l’esposizione al ribasso.

Nakamoto è la ventesima società di tesoreria Bitcoin per dimensioni e la più grande ad aver comunicato la vendita di parte delle proprie riverse all’inizio di quest’anno. La società ha annunciato la vendita di 284 Bitcoin, per un valore di circa 20 milioni di dollari all’epoca, in un documento depositato il 30 marzo presso la Securities and Exchange Commission statunitense.

Un mese prima, a febbraio, la società di tesoreria Bitcoin Genius Group ha dichiarato di aver liquidato l’intera tesoreria composta da 84 BTC per circa 5,7 milioni di dollari, utilizzati per rimborsare un’obbligazione debitoria da 8,5 milioni di dollari, secondo un documento presso la SEC.