I legislatori dell’UE inseriscono le criptovalute nell’agenda anticorruzione

I legislatori chiedono alla Commissione europea di affrontare, nella sua prossima strategia anticorruzione, i rischi di corruzione legati alle criptovalute, alle strutture proprietarie opache e agli strumenti digitali.

Giovedì, i membri del Parlamento europeo (MEP) hanno inoltre chiesto di rafforzare gli sforzi per rintracciare, congelare, confiscare e recuperare i proventi di attività criminali.

Giovedì il Parlamento ha adottato una risoluzione non vincolante che delinea le sue priorità per la strategia anticorruzione della CE.

La strategia è destinata a integrare la direttiva dell’Unione europea sulla lotta alla corruzione, che è entrata in vigore a maggio. La direttiva armonizza le definizioni dei reati di corruzione e le pene minime in tutto il blocco.

Oltre al recupero dei beni, gli eurodeputati hanno chiesto norme più rigide sugli appalti pubblici e sulle sovvenzioni, standard più armonizzati per i conflitti di interesse, regole più chiare per le attività di lobbying e norme comuni per il finanziamento politico. Hanno inoltre sollecitato una maggiore protezione per gli informatori e i giornalisti investigativi.

La Commissione intende adottare la sua strategia anticorruzione entro la fine del 2026.

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