I legislatori dell’UE inseriscono le criptovalute nell’agenda anticorruzione
Gli eurodeputati hanno inoltre chiesto di rafforzare il recupero dei beni, mentre la Commissione intende adottare la sua prima strategia anticorruzione entro la fine di quest’anno.
I legislatori chiedono alla Commissione europea di affrontare, nella sua prossima strategia anticorruzione, i rischi di corruzione legati alle criptovalute, alle strutture proprietarie opache e agli strumenti digitali.
Giovedì, i membri del Parlamento europeo (MEP) hanno inoltre chiesto di rafforzare gli sforzi per rintracciare, congelare, confiscare e recuperare i proventi di attività criminali.
Giovedì il Parlamento ha adottato una risoluzione non vincolante che delinea le sue priorità per la strategia anticorruzione della CE.
La strategia è destinata a integrare la direttiva dell’Unione europea sulla lotta alla corruzione, che è entrata in vigore a maggio. La direttiva armonizza le definizioni dei reati di corruzione e le pene minime in tutto il blocco.
Oltre al recupero dei beni, gli eurodeputati hanno chiesto norme più rigide sugli appalti pubblici e sulle sovvenzioni, standard più armonizzati per i conflitti di interesse, regole più chiare per le attività di lobbying e norme comuni per il finanziamento politico. Hanno inoltre sollecitato una maggiore protezione per gli informatori e i giornalisti investigativi.
La Commissione intende adottare la sua strategia anticorruzione entro la fine del 2026.
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